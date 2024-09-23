ممثل الأمير يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية وآخر المستجدات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد
اليوم، دولة الرئيس محمد السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق وذلك على هامش قمة المستقبل في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية العراق وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.
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