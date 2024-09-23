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ممثل الأمير يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية وآخر المستجدات

9/23/2024 8:07:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد
اليوم، دولة الرئيس محمد السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق وذلك على هامش قمة المستقبل في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية العراق وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.

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