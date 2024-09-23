السفير صباح الناصر الكويت والسعودية توأمان لا ينفصلان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
هنأ سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح الناصر اليوم الاثنين، قيادة المملكة بحلول ذكرى اليوم الوطني ال94 مؤكدا أنه مناسبة عزيزة وغالية أيضا على الكويتيين.
وقال الشيخ صباح الناصر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، بهذه المناسبة "نهنئ أنفسنا باليوم الوطني السعودي فالكويت والسعودية توأمان لا ينفصلان ويسيران في طريق المجد سويا بخطوات واحدة وثابتة".
وأعرب عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان والى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار والرفاه .
واضاف الشيخ صباح الناصر ان هذه المناسبة "تعد مناسبة كويتية فكل ما يعني السعودية يعني الكويت وكل ما يعني الكويت يعني السعودية " مبينا ان هذه العلاقة ليست جديدة بين البلدين انما هي متجذرة واصيلة وتعود الى سنوات بعيدة منذ تأسيس الدولة السعودية المباركة الثالثة فالخطوة الاولى كانت من أرض الكويت .
وتابع: "نحن في الكويت شهدنا المواقف السعودية المشرفة والمتينة معنا ابان الغزو الغاشم لبلدنا الحبيب عام 1990 حينها قال الملك فهد رحمه الله كلمته الخالدة.. اما ان تبقى الكويت او تذهب السعودية معها.. فهذه الكلمة دلالة اخرى على المصير الواحد للبلدين".
وفي الختام دعا الشيخ صباح الناصر الله سبحانه وتعالى ان يحفظ البلدين الشقيقين تحت القيادة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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