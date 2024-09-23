السفير صباح الناصر الكويت والسعودية توأمان لا ينفصلان

MENAFN - Al-Anbaa) هنأ سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح الناصر اليوم الاثنين، قيادة المملكة بحلول ذكرى اليوم الوطني ال94 مؤكدا أنه مناسبة عزيزة وغالية أيضا على الكويتيين.

وقال الشيخ صباح الناصر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، بهذه المناسبة "نهنئ أنفسنا باليوم الوطني السعودي فالكويت والسعودية توأمان لا ينفصلان ويسيران في طريق المجد سويا بخطوات واحدة وثابتة".

وأعرب عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان والى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار والرفاه .

واضاف الشيخ صباح الناصر ان هذه المناسبة "تعد مناسبة كويتية فكل ما يعني السعودية يعني الكويت وكل ما يعني الكويت يعني السعودية " مبينا ان هذه العلاقة ليست جديدة بين البلدين انما هي متجذرة واصيلة وتعود الى سنوات بعيدة منذ تأسيس الدولة السعودية المباركة الثالثة فالخطوة الاولى كانت من أرض الكويت .

وتابع: "نحن في الكويت شهدنا المواقف السعودية المشرفة والمتينة معنا ابان الغزو الغاشم لبلدنا الحبيب عام 1990 حينها قال الملك فهد رحمه الله كلمته الخالدة.. اما ان تبقى الكويت او تذهب السعودية معها.. فهذه الكلمة دلالة اخرى على المصير الواحد للبلدين".

وفي الختام دعا الشيخ صباح الناصر الله سبحانه وتعالى ان يحفظ البلدين الشقيقين تحت القيادة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.