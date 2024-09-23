طرق دبي ترفع حد السرعة القصوى على أجزاء من شارع العمردي وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، رفع الحد الأعلى للسرعة على أجزاء من شارع العمردي وشارع الشيخ زايد بن حمدان، ابتداء من 30 سبتمبر 2024. وسوف

يُرفَع الحد الأعلى للسرعة على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في الجزء الواقع بين شارع دبي العين ودوار المدينة الأكاديمية إلى 100 كلم/ساعة، فيما

سَيُرفَع الحد الأعلى للسرعة على الشارع نفسه في الجزء الواقع بين دوار المدينة الأكاديمية وشارع الخوانيج إلى 90 كلم/ساعة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توحيد الحد الأقصى للسرعة على شارع العمردي في الجزء الواقع بين شارع الخوانيج وشارع الإمارات إلى 90 كلم/ساعة.

وأكدت الهيئة

على أن تعديل وتوحيد حد السرعة القصوى على أجزاء من شارع العمردي وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان يأتي

بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك بعد أن نفذت الهيئة دراسة هندسية وفنية شاملة خلال الشهور الماضية، كان الهدف

زيادة انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة المرورية في الشارعين، بعد أن شهدت الفترة الماضية حركة تطوير وتوسعة للشارعين وزيادة في عدد المسارات وتطوير التقاطعات التي تمر بالشارعين.

وقد شهد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع التطويرية من بينها مشروع تطوير التقاطع العلوي مع شارع دبي العين، وجاري العمل على تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ جميع التقاطعات العلوية على الشارع خلال العام 2030 مما سيساهم في تطبيق حد السرعة القصوى 100 كلم/ ساعة على طول الشارع.

وقد نفّذت الهيئة تم خلال الفترة السابقة توسعة شارع العمردي وأنشأت طرقاً خدمية وحوّلت الدوار مع شارع الخوانيج إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية.

وتتماشى التعديلات على السرعة في الشارعين مع أعلى المعايير الهندسية المعتمدة في الأدلة الفنية المرتبطة بالتصميم الهندسي وإدارة السرعة، وقد جاءت التعديلات ضمن المراجعات الدورية والمستمرة على السرعات في الطرق الحيوية بإمارة دبي، وتعتمد الهيئة في ذلك على دليل إدارة السرعة في الإمارة المعتمد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة. ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق الجودة في العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية حركة المرور ونسبة الحوادث المرورية،

وتعتمد الهيئة

على معايير هندسية وفنية موحدة في وضع الحد الأقصى للسرعة في شوارع إمارة دبي من بينها السرعة التصميمية للطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها معظم السائقين

(85% percentile speed)

إلى جانب مستوى التطور العمراني على جانبي الطريق وحركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم الحركة المرورية.

وستعمل الهيئة على تغيير اللوحات المرورية والعلامات الأرضية، التي تحدد الحد الأقصى للسرعة القانونية في الأجزاء التي سيتم تغيير حد السرعة عليها في شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع العمردي وفق أفضل المعايير المعتمدة في السلامة المرورية،

استعداداً لتغيير السرعات بتاريخ 30 سبتمبر 2024.

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