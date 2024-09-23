Monday, 23 September 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مكتوم بن محمد: أخوتنا مع السعودية راسخة في ظلّ تاريخٍ مشتركٍ عريق وأحلامٍ وتطلعات واحدة

9/23/2024 7:27:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": "من تاريخٍ راسخٍ في الأمجاد إلى مستقبلٍ زاخرٍ بالازدهار، نهنّىء المملكة العربية السعودية وملكها وولي عهده الأمين والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أدامها الله في عزٍ ومجد وتطورٍ وتنميةٍ مستمرة".

وأضاف سموه " أخوتنا مع المملكة راسخة في ظلّ تاريخٍ مشتركٍ عريق وأحلامٍ وتطلعات واحدة، ومعاً سوف نستمر في تحقيق ما يعمّر الأوطان ويسعد الإنسان".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN23092024000110011019ID1108703764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث