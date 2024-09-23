مكتوم بن محمد: أخوتنا مع السعودية راسخة في ظلّ تاريخٍ مشتركٍ عريق وأحلامٍ وتطلعات واحدة

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، المالية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": "من تاريخٍ راسخٍ في الأمجاد إلى مستقبلٍ زاخرٍ بالازدهار، نهنّىء المملكة العربية السعودية وملكها وولي عهده الأمين والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أدامها الله في عزٍ ومجد وتطورٍ وتنميةٍ مستمرة".

وأضاف سموه " أخوتنا مع المملكة راسخة في ظلّ تاريخٍ مشتركٍ عريق وأحلامٍ وتطلعات واحدة، ومعاً سوف نستمر في تحقيق ما يعمّر الأوطان ويسعد الإنسان".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز