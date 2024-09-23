التربية حصر الأثاث التالف في كافة المدارس

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
دعا الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري، الإدارات المدرسية بحصر الأثاث التالف والتنسيق مع إدارة التوريدات والمخازن في هذا الجانب.
وقال الظفيري في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "
برجاء التعميم على كافة المدارس لديكم بضرورة حصر الأثاث التالف بكافة المدارس
والتنسيق
المباشر من قبل مدير المدرسة مع إدارة التوريدات والمخازن ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.. آملين إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال".
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