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التربية حصر الأثاث التالف في كافة المدارس

9/23/2024 7:21:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

دعا الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري، الإدارات المدرسية بحصر الأثاث التالف والتنسيق مع إدارة التوريدات والمخازن في هذا الجانب.

وقال الظفيري في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "
برجاء التعميم على كافة المدارس لديكم بضرورة حصر الأثاث التالف بكافة المدارس
والتنسيق
المباشر من قبل مدير المدرسة مع إدارة التوريدات والمخازن ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.. آملين إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال".


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