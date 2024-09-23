لبنان 50 قتيلا وأكثر من 300 جريح في غارات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق الجنوبية

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل خمسين شخصا وإصابة أكثر من 300 في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الإثنين، في حصيلة غير مسبوقة في يوم واحد منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.

وقالت الوزارة في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسين شخصا وإصابة أكثر من

300 جريح، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون"، وذلك في يوم كثّفت الدولة العبرية ضرباتها ودعت السكان للابتعاد عن مواقع الحزب.

وكانت ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، ان طيران الاحتلال شن غارات على سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية بدءا من أعالي جرود الهرمل وجنوبا في اتجاه جرود وادي فعرة وبنيت وحربتا وحلبتا وبوداي وشمسطار ووادي ام علي.

واضافت الوكالة الوطنية ان الغارة على جرود "بوداي" ادت الى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واشارت الى ان أكثر من 80 غارة استهدفت بلدات وقرى في منطقة النبطية جنوبا اضافة الى غارات شنت على مجرى نهر الزهراني وغارات على قرى منطقة صور ومجرى نهر الليطاني.

كما شهدت بلدات في منطقة مرجعيون سلسلة غارات شملت "الطيبة وحولا وطلوسة وكفركلا وميس الجبل والخيام وبني حيان

وشملت الغارات بركة الجبور ومحيط الصريرة وجبل الريحان وجبل صافي" في منطقة جزين

في عمق الجنوب.

وشن الطيران الحربي للاحتلال غارات في منطقة البقاع الغربي شرق لبنان طاولت "الجبور وتلال ميدون والقطراني".

وفي منطقة البقاع الشمالي شملت منطقة زبود وجرود الهرمل اضافة الى بلدات شمسطار وبوداي والنبي شيت ومحيط بعلبك.

واشارت الوكالة الى ان اضرارا جسيمة خلفتها هذه الغارات في المنازل والمحال والسيارات والممتلكات في مختلف المناطق المستهدفة.