الرائحة الكريهة تقود لاكتشاف جريمة قتل مروعة

MENAFN - Khaberni) خبرني - وفقاً لموقع "أن دي تي في" الهندي، استنجد الجيران بالشرطة بعد انبعاث رائحة كريهة من شقة في منطقة فياليكافال بمقاطعة بنغالورو.

ورغم أن الجثة كانت مشوهة في الثلاجة، غير أن الشرطة حدّدت هوية المرأة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل لضمان سرية التحقيقات حسب مفوّض الشرطة ساتيش كومار.

وأوضح أن الثلاجة كانت لا تزال قيد التشغيل، رغم أن الديدان قد غطت الجثة.

واكتفى كومار بالإشارة إلى أن المرأة ليست مالكة الشقة الصغيرة، وهي مقيمة في ولاية بنغالورو، لكن أصولها من ولاية أخرى، واعداً بالكشف عن المزيد من المعلومات بعد إتمام التحقيقات.





** الحادثة ليست جديدة

ذكر كومار أن فريقين من "الأدلة الجنائية" و"مختبر علوم الطب الشرعي" رفعا كل البصمات المتواجدة في مسرح الجريمة، حيث تبيّن أنّ المرأة قتلت وقُطعت منذ فترة وليست حديثة حتى خرجت الرائحة رغم حفظها في الثلاجة.

وخلص إلى نوع من التشابه مع قضية أخرى وقعت عام 2022، حين قتلت عشرينية في دلهي على يد حبيبها الذي ألقى بجثتها المقطعة في منطقة غابات بالقرب منزلهما.



