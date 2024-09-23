جيش الاحتلال يدعي اصابة فلسطيني بعد محاولته مهاجمة جندي في قاعدة عسكرية قرب بيت جبرين بالخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - زعم
الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه أطلق الرصاص على فلسطيني
بداعي محاولته مهاجمة جندي عند مدخل قاعدة عسكرية قرب بيت جبريل القريبة من منطقة الخليل.
وقالت هيئة البث العبرية ،"حاول مشتبه به مهاجمة جندي في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل الاثنين وتم تحييده بإطلاق نار".
وأضافت: "وفق متحدث الجيش الإسرائيلي، ورد بلاغ عن محاولة هجوم مشتبه بها في منطقة بيت جبرين ،قرب الخليل .
وتابعت: "على ما يبدو، كان المهاجم عاملا من المواطنين داخل الاراضي المحتلة
يعمل في القاعدة وبدأ في مهاجمة أحد الجنود، فأطلق جندي آخر النار عليه.. والمشتبه به في حالة حرجة".
ولم تتوفر معلومات بشأن هوية المواطن الفلسطيني.
يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ خلفّت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أدى إلى مقتل 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
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