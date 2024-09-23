جيش الاحتلال يدعي اصابة فلسطيني بعد محاولته مهاجمة جندي في قاعدة عسكرية قرب بيت جبرين بالخليل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - زعمالجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه أطلق الرصاص على فلسطينيبداعي محاولته مهاجمة جندي عند مدخل قاعدة عسكرية قرب بيت جبريل القريبة من منطقة الخليل.

وقالت هيئة البث العبرية ،"حاول مشتبه به مهاجمة جندي في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل الاثنين وتم تحييده بإطلاق نار".

وأضافت: "وفق متحدث الجيش الإسرائيلي، ورد بلاغ عن محاولة هجوم مشتبه بها في منطقة بيت جبرين ،قرب الخليل .

وتابعت: "على ما يبدو، كان المهاجم عاملا من المواطنين داخل الاراضي المحتلة

يعمل في القاعدة وبدأ في مهاجمة أحد الجنود، فأطلق جندي آخر النار عليه.. والمشتبه به في حالة حرجة".

ولم تتوفر معلومات بشأن هوية المواطن الفلسطيني.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ خلفّت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

​​​​​​وبموازاة حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أدى إلى مقتل 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.