مجدلاني يدعو فرنسا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حراكها في الأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، باعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، ودعم حراكها في الأمم المتحدة.

ودعا مجدلاني خلال لقائه القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولاس كاسيانيدس في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار الجهود الدبلوماسية في ظل انسداد أفق العملية السياسية.

وتابع: نقدر الجهود التي تبذلها فرنسا في المحافل الدولية مع القضية الفلسطينية وتصويتها الأخير لصالح دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وموقفها الذي يتطور تجاه القضية الفلسطينية.

واستعرض مجدلاني، الأوضاع الصعبة التي يتعرض لها شعبنا سواء في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية التي تشهد إرهاب غلاة المستعمرين بحماية ورعاية من دولة الاحتلال، وكذلك إجراءات الضم الفعلي للضفة الغربية من خلال الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتقطيع أوصالها.

وأشار مجدلاني إلى أن مواقف نتنياهو العدوانية والمتطرفة تأتي من أجل المحافظة على ائتلافه المتطرف والمحافظة على قاعدته اليمينية المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي.

كما طالب فرنسا بشكل خاص والاتحاد الاوروبي بالضغط الفعلي علي حكومة الاحتلال، بما تمتلكه من وسائل ضغط دبلوماسية واقتصادية لوقف عدوانها.

من جانبه، أكد كاسيانيدس استمرار دعم بلاده لقضية شعبنا، خاصة في المحافل الدولية وأهمها الأمم المتحدة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعوة إلى وقف الحرب ودعمها للمسار السياسي الذي يضمن الهدوء والاستقرار والتهدئة في المنطقة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفقاً لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.