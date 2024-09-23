محلل إسرائيلي: التساؤل بشأن مصير السنوار ربما محاولة لكشف مكانه

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- اعتبر محلل أمني إسرائيلي بارز، الاثنين، أن تساؤل تل أبيب بشأن مصير رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار ربما يهدف إلى كشف مكانه في قطاع غزة.ومساء الأحد، ذكرت هيئة البث العبرية أن تل أبيب تفحص احتمال اغتيال السنوار، خلال إحدى غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في الشهور الأخيرة؛ على خلفية "عدم تواصله مع المقربين إليه منذ مدة".وقال يوسي ميلمان، وهو محلل أمني إسرائيلي بارز، لإذاعة "كول برما" المحلية إن التساؤل عن مصير السنوار "قد يكون استراتيجية لإثارة رد من جانبه لكشف مكانه أو اتخاذ إجراءات من جانب مصادر سرية في غزة لكشف معلومات حول وضعه".وأضاف أن "موقف جهاز الأمن العام "الشاباك" هو أنه لا يوجد مؤشر واضح على أن السنوار قُتل. وفق الشاباك، فإن الافتراض هو أنه على قيد الحياة ولا توجد معلومات تسمح بافتراض آخر".

و"أحيانا توجد اختلافات في الرأي بين شعبة المخابرات العسكرية والشاباك بشأن تقييمات استخباراتية، ولكن طالما لا يوجد مؤشر واضح على خلاف ذلك، يميل الشاباك إلى الاعتقاد بأن السنوار على قيد الحياة"، حسب ميلمان.

وتابع: "قد تكون هذه محاولة لجعل السنوار يرد أو لإيقاظ شخص نائم لنقل معلومات مهمة.. وضع السنوار في غزة لا يزال لغزا طالما لم تصل معلومات قاطعة".

والأحد، نقلت هيئة البث عن الجيش الإسرائيلي إنه "ليس لديه معلومات تؤكد مقتل السنوار".

وحتى الساعة 10:20 "ت.غ" لم تعقب حماس على الأحاديث الإسرائيلية بشأن احتمال اغتيال السنوار.

وأعلنت الحركة، في الأيام الماضية، أن السنوار وجَّه رسائل الى قادة بينهم أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله وزعيم جماعة الوثيين باليمن عبد الملك الحوثي، وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفوزه بولاية رئاسية ثانية.

ويعد السنوار المطلوب رقم واحد حاليا لدى إسرائيل، بعد إعلانها اغتيال قائد كتائب القسام الجناح العسكري "لحماس" محمد الضيف، في 1 أغسطس/ آب الماضي، بينما أكدت الحركة أنه على قيد الحياة.

وفي 6 أغسطس، اختارت "حماس" السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية، الذي قالت الحركة وإيران إن إسرائيل اغتالته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي، فيما التزمت تل أبيب الصمت.

وقبل اختياره خلفا لهنية، كان السنوار يترأس "حماس" في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي مطلق.

وأسفرت الحرب عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.