(محدث) 50 شهيدا وأكثر من 300 مصاب في قصف الاحتلال لمناطق لبنانية واسعة

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 50 مواطنا لبنانيا وإصابة أكثر من 300 آخرين إثر الغارات المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق لبنانية واسعة.

وأوضحت، أن من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون.

كما أدى الاحتلال إلى تدمير عدد من المنازل والمنشآت، واحتراق عدد من المركبات.

وشن الاحتلال غارات استهدفت بلدات الخرايب، والصرفند، ودير كيفا، وبريقع، والقصيبة، والسكسكية، ورومين، وبنت جبيل، وعربصاليم، وتبنين، وطير دبا، وتول، والخيام، وميفدون، والمعشوق، ودير سريان، وصريفا، ومليتا، ومعروب، وعين بعال، وأرزون.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى أن ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مخاوفه من تحويل جنوب لبنان إلى غزة ثانية وأنها حرب يجب أن تنتهي، هو الموقف الذي يجب أن يكون حافزا للجميع لا سيما لدول القرار للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتطبيق القرار الدولي رقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن، وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان هو حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى، ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء.

وختم: "في كل الاتصالات التي نقوم بها، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق وردع العدوان، ونجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل، ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة، ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول".