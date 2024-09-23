نزوح وتعطيل للمدارس.. تأهب في لبنان وسط تصعيد غير مسبوق

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- في تطور وتأهب غير مسبوق في لبنان على وقع مئات الغارات الإسرائيلية التي تتعرض لها منذ صباح اليوم، أوعزت وزارة الصحة اللبنانية إلى المستشفيات الواقعة في جنوب البلاد وشرقها لوقف العمليات غير الطارئة لإفساح المجال لمعالجة جرحى الغارات الجوية المكثفة التي تشنها إسرائيل الاثنين، تزامنًا مع دعوتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله، وفق فرانس برس.

جاء ذلك، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام ومصادر محلية لبنانية عن موجة نزوح من جنوب لبنان إلى الداخل منذ صباح اليوم، مع تصاعد وتيرة الأحداث.

وطلبت الوزارة في بيان "من المستشفيات جميعها في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف كل العمليات الباردة بهدف إفساح المجال لمعالجة الجرحى، بسبب تمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وفي السياق ذاته، أعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي الاثنين، إغلاق المدارس في مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية كثيفة منذ ساعات الصباح، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقال الوزير في بيان إنه "تقرر إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، وفي الضاحية الجنوبية"، وذلك "نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات المذكورة".

وتأتي هذه التطورات مع إعلان الجيش الإسرائيلي شنّ غارات على مئات الأهداف "لحزب الله" في لبنان اليوم الاثنين، وفق "فرانس برس".







