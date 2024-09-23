نزوح وتعطيل للمدارس.. تأهب في لبنان وسط تصعيد غير مسبوق

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- في تطور وتأهب غير مسبوق في لبنان على وقع مئات الغارات الإسرائيلية التي تتعرض لها منذ صباح اليوم، أوعزت وزارة الصحة اللبنانية إلى المستشفيات الواقعة في جنوب البلاد وشرقها لوقف العمليات غير الطارئة لإفساح المجال لمعالجة جرحى الغارات الجوية المكثفة التي تشنها إسرائيل الاثنين، تزامنًا مع دعوتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله، وفق فرانس برس.
جاء ذلك، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام ومصادر محلية لبنانية عن موجة نزوح من جنوب لبنان إلى الداخل منذ صباح اليوم، مع تصاعد وتيرة الأحداث.
وطلبت الوزارة في بيان "من المستشفيات جميعها في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف كل العمليات الباردة بهدف إفساح المجال لمعالجة الجرحى، بسبب تمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وفي السياق ذاته، أعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي الاثنين، إغلاق المدارس في مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية كثيفة منذ ساعات الصباح، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.
وقال الوزير في بيان إنه "تقرر إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، وفي الضاحية الجنوبية"، وذلك "نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات المذكورة".
وتأتي هذه التطورات مع إعلان الجيش الإسرائيلي شنّ غارات على مئات الأهداف "لحزب الله" في لبنان اليوم الاثنين، وفق "فرانس برس".
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