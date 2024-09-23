«الموارد البشرية والتوطين» تدعو الشركات للإسراع بتعيين مواطن واحد على الأقل قبل انتهاء المهلة الممنوحة



دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحددة والتي يعمل لديها 20 – 49 عاملا إلى الإسراع في تعيين مواطن واحد على الأقل وعدم الانتظار الى انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات والتي تنتهي مع نهاية العام 2024، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن سياسة مستهدفات التوطين والذي ينص أيضا على تعيين مواطن واحد على الأقل خلال العام 2025.

ويشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة محددة تعمل ضمن 14 نشاطا اقتصاديا رئيسيا تشمل، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة وهي الأنشطة التي تشهد نموا سريعا ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث تم إبلاغ كافة الشركات المستهدفة الكترونيا بضرورة الإسراع في تحقيق مستهدفاتها.

ومن المقرر فرض مساهمات مالية بقيمة 96 الف درهم بحق الشركات غير المستوفية للمطلوب منها عن العام 2024 وذلك في شهر يناير من العام 2025 ، فضلا عن 108 آلاف درهم يتم فرضها في شهر يناير العام 2026 على الشركات غير المستوفية لمستهدفات العام 2025.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي ضرورة ان تحافظ الشركات المشمولة بالقرار على المواطنين الذين يعملون لديها قبل تاريخ الأول من شهر يناير العام 2024 ، وأن يتم تسجيل جميع المواطنين العاملين لديها

في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة ،فضلا عن تحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.

ودعت الشركات الى الاستفادة من دعم برنامج "نافس" الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والجاهزة لشغل الوظيفة المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وذلك من خلال التسجيل في منصة "نافس" لعرض شواغرها الوظيفية في هذه المنصة، مبينة أن تنفيذ مستهدفات التوطين سيعزز تنافسية الشركات ويزيد من مستوى أعمالها خصوصا وأنها ستكون قادرة على تقديم عروضها التي ستحظى بالأولوية في منصة المشتريات الحكومية.

وحذرت الوزارة الشركات من محاولة اللجوء الى التوطين الصوري ، ما يعرضها لغرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة.

ويأتي تطبيق قرار توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل المنشآت التي يعمل لديها من 20 الى 49 عاملا بالتوازي مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر من خلال تحقيق نمو 2% سنوياً في توطين الوظائف المهارية وصولا الى نمو في التوطين بمعدل 10 % مع نهاية العام 2026.