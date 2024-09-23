صحة دبي تعلن عن توفير 350 فرصة عمل في القطاع الطبي للمواطنين



أعلنت هيئة الصحة بدبي اليوم عن توفر ما يزيد على 350 فرصة عمل في القطاع الصحي، مخصصة لتوظيف المواطنين في التخصصات الصحية والتقنية والإدارية، ضمن سياسة التوطين، التي تتبنى تنفيذها.

وأشار الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، إلى أن تفاصيل الشواغر وغيرها من الفرص التعليمية والتوظيفية، ستكون متاحة في "معرض مواهب" الذي تنظمه الهيئة، وينطلق غدا ضمن "رؤية الإمارات للوظائف 2024"، في مركز دبي التجاري العالمي لتشجيع المواطنين على دراسة التخصصات الصحية ودعم وتشجيع القطاع الصحي الخاص على التوطين.

وأكد أن هيئة الصحة بدبي، تولي الخبرات والكفاءات المواطنة جل اهتمامها، وتحرص على توسيع نطاق فرص العمل أمامهم وأن هناك استجابة لافتة من القطاع الصحي الخاص في دبي، لأهداف ومقتضيات سياسة التوطين، التي تنتهجها الهيئة، وهو ما يزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، ويفتح المجال لرفد هذا القطاع الحيوي بعناصر وخبرات مواطنة.

وأوضح أن الهيئة أطلقت قبل عام مبادرة "مواهب الصحة"، التي تنظمها إدارة التعليم الطبي والأبحاث، وذلك ضمن مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى توفير فرص توظيف تخصصية للكوادر المواطنة، ما يتيح لها المشاركة في تحسين جودة نظام الرعاية الصحية والمساهمة في تطويره المستمر وتعزيز تطلعات إمارة دبي في تحقيق استدامة الصحة.

وأضاف الملا أن تنفيذ المبادرة يرتكز على إقامة معرض نوعي هو"معرض مواهب" ضمن "معرض رؤية الإمارات للوظائف"، المنصة الرائدة في توظيف وتمكين الشباب، حيث سيجمع العديد من المنشآت الصحية في دبي مع الكفاءات المواطنة وخريجي برنامج المنح الدراسية "طب وعلوم"، الذي تنفذه الهيئة إلى جانب خريجي تخصصات صحية متعددة، مثل التمريض والأشعة والمختبرات والصيدلة والعلاج الطبيعي والتأمين الصحي وهندسة المعدات الطبية وعلم النفس، إضافة إلى تخصصات إدارية أخرى.

من جانبها أوضحت الدكتورة وديعة محمد مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة أنه من المقرر أن تشارك 24 مؤسسة صحية في معرض مواهب، مؤكدة أن هذا العدد من المشاركات يعكس مستوى التعاون المثمر القائم بين الهيئة والقطاع الصحي الخاص في دبي.

وقالت إن المعرض، يمتد على مدى ثلاثة أيام، ويتيح أكثر من 350 فرصة عمل في مختلف التخصصات الصحية والإدارية وسيتم توقيع مذكرات تفاهم وإقامة ورش توعوية، تتناول مواضيع طبية وإدارية متنوعة لتمكين الكوادر المواطنة من الالتحاق بميدان العمل.