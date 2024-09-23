تسريبات لخطط الاحتلال بشمال غزة ونتنياهو يعترف بالفشل باستغلال العشائر

MENAFN - Palestine News ) الداخل المتحتل / PNN - نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية مزيدا من التفاصيل لخطة إسرائيلية لمحاصرة شمال قطاع غزة وتهجير سكانه، بعدما نُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين قوله خلال جلسة مغلقة بالكنيست اليوم الأحد إنه يدرس هذه الخطة "المنطقية".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري إسرائيلي سابق أن نتنياهو يدرس خطة "لإجبار كل الفلسطينيين في شمال قطاع غزة على الرحيل".

وأضاف أن الخطة تهدف لتحويل شمال القطاع إلى منطقة عسكرية مغلقة ومحاصرة مقاومي حماس "وإجبارهم على الاستسلام أو الجوع".

من ناحية أخرى، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن من المتوقع أن يعرض الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة عدة بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وأضافت أن الخطط ستعرض على نتنياهو وستتضمن "خيارات تهدف إلى سحب السلطة المدنية من حماس".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن أحد الخيارات المطروحة هو أن يتولى الجيش الإسرائيلي توزيع المساعدات.

وذكرت يديعوت أحرونوت أنه "بعد مهلة أسبوع لإجلاء السكان سيتم فرض حصار عسكري كامل على المنطقة، مما سيجعل المسلحين في مدينة غزة أمام خيار الاستسلام أو الموت".

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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الاحد

عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست إن خطة جنرال الاحتياط غيورا آيلاند لإعلان شمال قطاع غزة منطقة عسكرية هي خطة "منطقية"، وإنها "واحدة من الخطط التي يجري بحثها، ولكن هناك خطط أخرى أيضا".

وباتت هذه الخطة تعرف في إسرائيل بخطة "الجنرالات"، وقد اقترحها الجنرال آيلاند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري ودعمها عشرات الضباط الكبار الحاليين والسابقين بالجيش.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن حوالي 5 آلاف من مقاومي حماس ما زالوا باقين في شمال قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن نتنياهو قوله خلال الجلسة نفسها إنه "كانت هناك محاولة لتمكين العشائر في غزة من توزيع المساعدات الإنسانية، لكنها لم تنجح".

وفي مارس/آذار الماضي، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بقطاع غزة في بيان إن القبائل "ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني بل مكون من المكونات الوطنية وداعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية".