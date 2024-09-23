ضابط متقاعد يكشف أن إسرائيل فشلت مرتين باغتيال نصر الله

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن ضابط إسرائيلي متقاعد أن إسرائيل فشلت مرتين، باغتيال الأمين العام“لحزب الله”حسن نصر الله أثناء حرب تموز/ يوليو 2006، على الرغم من وجوده في إحدى المرّات ضمن المكان المستهدف.

ونقلت الصحيفة عن العقيد المتقاعد رونان كوهين، الذي شغل منصب نائب رئيس قسم الأبحاث (HTAM) في الاستخبارات، أنه: "كانت هناك فرصة للقضاء على حسن نصر الله، عندما أطلّ آخر مرّة علناً على الحشود في مناسبة للحزب، بحضور الصحافة الأجنبية والمحلية، ولكنّ إسرائيل ضيّعت الفرصة".

وحول آلية الاغتيال الأولى، أوضح كوهين، أنه عندما بدأ الهجوم الإسرائيلي في حرب تموز /يوليو 2006، في مختلف مناطق لبنان، أدرك "نصر الله" أننا فعلا جادين بالهجوم، فاختبأ حتى نهاية الحرب".



وذكر كوهين، أن الهجوم الأول كان هائلاً، وذا قوة تفجيرية كبيرة، ولم نحصل حتى على إشارة إذا كنا نسير في الاتجاه الذي نريده، وعندما نظرنا إلى الوراء، أدركنا أنه كان في المنطقة التي تمّ قصفها".



أما الهجوم الثاني، فكان في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن قدرة القنابل على الاختراق في ذلك الوقت كانت محدودة، وكان المكان المستهدف نفقاً، واعتقدنا أنه قد يكون مختبئاً فيه، لكن القنبلة لم تخترقه، وفق كوهين.



وأضاف كوهين أنه "في تلك الفترة، جرت محاولات عديدة لفهم مكان وجود نصر الله بالضبط في داخل شبكة أنفاقٍ في بيروت"، معتبراً أن "المكان ليس نفقاً صغيراً، بل هو عبارة عن أماكن كبيرة، تضم غرفة أوامر وتحكّم، وتغطّي مساحة كبيرة جداً".

وبعد اختفاء نصر الله، بدأ الجيش الإسرائيلي، باستثمار موارد هائلة في محاولة لتحديد مكانه والقضاء عليه، بحسب كوهين.

وفي اليوم الثامن من الحرب، أسقط الجيش الإسرائيلي، 23 طناً من المتفجّرات على مخبأ "لحزب الله" في بيروت، ولكن نصر الله لم يكن هناك".

وأردف: "حينها، أطلق سلاح الجو الإسرائيلي، كامل مخزونه من قنابل "Jdam"، على المكان الذي كان فيه نصر الله، لكنه فشل في الوصول إليه، فمنذ 18 سنة، لم نحرز تقدماً في هذا الشأن".



