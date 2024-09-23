الاحتلال يهدم منزلا وبئر مياه في بلدة إذنا غرب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا، وبئر مياه في بلدة إذنا غرب الخليل.

وقال المواطن معتز أبو جحيشة للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال هدمت منزله في واد رشة غرب البلدة، وهو مكون من طابقين ومساحته 220 مترا مربعا، ويؤوي عائلته المكونة من سبعة أفراد، وبئر مياه بسعة 80 كوبا.

وأضاف أن الاحتلال أخطر بهدم المنزل العام الماضي، وتفاجأنا بقدومهم اليوم لهدمه، مشيرا إلى أن الجيران ساعدونا على إخراج جزء من أثاث المنزل قبل الهدم.