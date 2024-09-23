الاحتلال يهدم منزلا وبئر مياه في بلدة إذنا غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا، وبئر مياه في بلدة إذنا غرب الخليل.
وقال المواطن معتز أبو جحيشة للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال هدمت منزله في واد رشة غرب البلدة، وهو مكون من طابقين ومساحته 220 مترا مربعا، ويؤوي عائلته المكونة من سبعة أفراد، وبئر مياه بسعة 80 كوبا.
وأضاف أن الاحتلال أخطر بهدم المنزل العام الماضي، وتفاجأنا بقدومهم اليوم لهدمه، مشيرا إلى أن الجيران ساعدونا على إخراج جزء من أثاث المنزل قبل الهدم.
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