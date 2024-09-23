للمرة الثانية.. التصعيد مع حزب الله يؤجل مغادرة نتنياهو إلى نيويورك

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - للمرة الثانية أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين مغادرته إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ في ظل تصعيد غير مسبوق مع "حزب الله" ينذر باندلاع حرب شاملة.

في البداية كان مقررا أن يغادر نتنياهو مساء الاثنين، ثم تأجلت المغادرة يوما واحدا، لكن اليوم جرى الإعلان عن موعد جديد لها على وقع تطورات الجبهة اللبنانية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الاثنين: "من المتوقع أن يغادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء إلى الجمعية العامة (في دورتها 79) لإلقاء خطابه الجمعة".

وأضافت: "إذا حدث تدهور أمني آخر خلال إقامة نتنياهو في نيويورك، فسيعود إلى إسرائيل السبت مباشرة بعد خطابه الجمعة، وليس مساء السبت كما كان مخططا".

وفي حال لم يسافر، فسيلقي الخطاب وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر أو وزير الخارجية يسرائيل كاتس أو مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة داني دانون، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأحد.

وتفيد تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن تل أبيب تعد على ما يبدو لهجوم عسكري واسع على لبنان، الاثنين، ولا تستبعد أن يرد عليه "حزب الله" بتوسيع نطاق إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

ودعت إسرائيل المدنيين اللبنانيين، الاثنين إلى الابتعاد عن أي أماكن توجد فيها أسلحة لـ"حزب الله"، في محاولة لإخلاء مسؤوليتها في حال مساءلتها أمام محاكم دولية عن قتل مدنيين، كما يحدث بحربها المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو عام.

ومنذ صباح اليوم الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان غارات هي "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق مراسل الأناضول.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه هاجم أكثر من 150 هدفا في لبنان باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في سلسلة بيانات بأن الغارات أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة ما لا يقل عن 20 بجروح.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في لبنان وسوريا وفلسطين.

ومنذ 8 أكتوبر تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين شهيد وجريح

بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.