الإعلان عن أفضل المحترفين الفلبينيين في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط لعام 2024

Recipients of the TFT Watchlist: Top Healthcare Professionals in the Middle East Awards 2024

Winners and guests of the TFT Watchlist: Top Healthcare Professionals in the Middle East Awards 2024

Dr. Karen Remo, CEO and Founder of NPM Group, the publisher of The Filipino Times and organizer of TFT Watchlist, during her welcome remarks at the awards ceremony

H.E. Alfonso Ferdinand Ver, Philippine Ambassador to the UAE giving his welcome address to the winners and guests of the TFT Watchlist event

Top PH officials, NPM Group executives, Bank of the Philippine Islands (BPI) representatives, and TFT Watchlist judges during the awards ceremony

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 23, 2024 /EINPresswire / -- أُعلِنَت أسماء الفائزين بــ ((جوائز أفضل المحترفين الفلبينيين في قطاع الرعاية الصحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2024))، والتي نظمتها شركة ((نيو بيرسبيكتيف ميديا))، وهي الجهة الناشرة لجريدة ((ذا فلبينيو تايمز))، وذلك في حدث دولي مرموق شهدته دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.واُختير 129 محترف فلبيني في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط للفوز بالجوائز، من أصل 605 مرشح، وذلك اعترافًا باسهاماتهم في تحقيق التقدم المستدام الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة ودورهم في تعزيز سمعة الفلبين على مستوى العالم العربي.وشملت قائمة الفائزين بالجوائز 90 محترفًا فلبينيًا في قطاع الرعاية الصحية مُقيمين بالإمارات و22 مُقيمًا بالمملكة العربية السعودية و13 مُقيمًا بقطر و2 مُقيمين بكلٍ من مملكة البحرين والكويت.وتُعَد ((قائمة المتابعة من ذا فلبينيو تايمز: جوائز وقمة أفضل المحترفين الفلبينيين في قطاع الرعاية الصحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط)) بمثابة التجمع الأكبر للمحترفين الفلبينيين في هذا القطاع على مستوى المنطقة. وتحتفي هذه الجوائز بالإنجازات الاستثنائية التي يحققها المحترفون الفلبينيون في قطاع الرعاية الصحية عبر الشرق الأوسط وتعترف بمساهماتهم في المجالات المتنوعة ضمن هذا القطاع، والتي تشمل التمريض والطب وطب الأسنان والتقنية الحيوية وطب الأشعة والصيدلة وسياسة الرعاية الصحية.وقال معالي ألفونسو فرديناند فير، سفير الفلبين لدى الإمارات: ((أود أن أتقدم بالتهنئة إلى الفائزين هذا العام بالجوائز التي تقدمها ((ذا فلبينيو تايمز))، وذلك لاستمراريتهم في إلهام نُظرائهم وزملائهم في العمل، فضلًا عن الفلبينيين الآخرين والجنسيات الأخرى بعملهم الجاد وتفانيهم وحرفيتهم وسماتهم المتميزة التي بمثابة علامة تجارية فلبينية عالمية. وأقول لهم أن جهودكم في تطوير قطاع الرعاية الطبية قد تركت أثرًا عميقًا في رفاهية عدد لا يُحصَى من الأفراد، كما ارتقت بمعايير الرعاية الصحية والمعايير الخاصة بممارسة مهنتكم)).وبدوره، قال معالي مارفورد إم. أنجليس، القنصل العام للفلبين في دبي والإمارات الشمالية: ((نُشيد بجريدة ((ذا فلبينيو تايمز)) لتقديرها للإنجازات المتميزة التي يحققها المحترفون الفلبينيون في قطاع الرعاية الصحية والذين يتفوقون في مجالاتهم ويقومون على نحو فاعل بصياغة شكل مستقبل الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. وأقول للقائمين على الجريدة إن مبادرتكم هذه تؤكد على تأثير جاليتنا وتعزز الصورة الإيجابية عن الفلبينيين في الخارج)).وقالت معالي آن جالاندو- أون لويس، سفيرة الفلبين لدى البحرين: ((نحيي الفائزين بالجوائز على ما يقدموه من خدمات متفانية والتزام وجهود بلا كلل باعتبارهم العاملين في الخطوط الأمامية في قطاع الصحة. يقوم محترفون فلبينيون عديدون في مجال الرعاية الصحية بمساعدة الأفراد والعائلات أو المجتمعات في اجتياز أوقات عصيبة وتحديات صحية. إنهم مصدر فخر لأمتنا وشعبنا)).وقال معالي روميل إيه. روماتو، القائم بأعمال سفير الفلبين لدى السعودية: ((يجسد التزامكم الراسخ ومهنيتكم في ضمان رفاهية الآخرين أعلى المعايير في ممارسات الرعاية الصحية. وعلى الرغم من الظروف المفعمة بالتحديات والعقبات التي تواجهونها بصفة يومية، إلا إنكم مستمرون في مساعيكم لتقديم رعاية متميزة. إن خبراتكم وتعاطفكم وتفانيكم يخلقون بيئة تساعد المرضى على التعافي وتمتد لتتجاوز الحدود وتؤثر بالإيجاب في حياة العديد من الأفراد والعائلات، وغالبًا ما تُعَد بمثابة عامل حاسم في مواقف فاصلة بين الحياة والموت. ولا يُعد عملكم مجرد وظيفة فحسب، بل وإنما هو طوق النجاة للمحتاجين)).وقالت معالي ليليبيث في. بونو، سفيرة الفلبين لدى قطر: ((تسلط مثل هذه الفعاليات الضوء على المحترفين الفلبينيين في قطاع الرعاية الصحية والطبية والذين أسهموا على نحو هائل من خلال تفانيهم والتزامهم في الارتقاء بمستويات الراحة لدى المرضى في البلدان التي يقيمون بها)).وقال معالي تشاريتو إيه. زامورا، رئيس مفوضية التنظيم المهني: ((نُذَكِّركُم بينما أنتم مجتمعين لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية بالدور الحيوي الذي يلعبه التطور المهني المستمر في مجالاتكم المهنية. ومن الضرورة بمكان في عالم اليوم المعاصر، والذي يشهد تقدم التطورات الطبية والتقنيات على نحو متسارع، أن تبقوا ملتزمين كمحترفين في الرعاية الصحية بالتعلُّم مدى الحياة)).وقالت د. كارين ريمو، الرئيسة التنفيذية والمؤسِّسة لمجموعة ((نيو بيرسبيكتيف ميديا))، الناشرة لجريدة ((ذا فلبينيو تايمز)) ومُنَظِّمة ((قائمة المتابعة من ذا فلبينيو تايمز)): ((يشرفنا أن نوجه التحية إلى أبطالنا الفلبينيين في مجال الرعاية الصحية على مستوى دولي وأن نحتفل بإسهاماتهم الاستثنائية وانجازاتهم الرائدة في مشهد الرعاية الصحية بالشرق الأوسط. وبالمثل، نود أن نعرب عن امتناننا لكافة المتحدثين الذين أطلعونا على معلوماتهم القيمة المتعلقة بتطوير مستقبل الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيا والممارسات المتطلعة للمستقبل)).وقال فينس انج، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة ((نيو بيرسبيكتيف ميديا)): ((نهدف من خلال المناقشات الشيقة والنصائح الصادرة من خبراء لتأهيل الحضور ليتصدروا المشهد فيما يتعلق بتطوير معايير الرعاية الصحية وتحقيق التقدم المستمر)).ويقوم ((بنك جزر الفلبين)) بتقديم ((قائمة المتابعة من ذا فلبينيو تايمز: جوائز وقمة أفضل المحترفين الفلبينيين في قطاع الرعاية الصحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لعام 2024))، بينما تساهم شركة ((آر إل سي ريزيدنسز)) في رعاية الحدث باعتبارها الراعي الفضي، فيما تضطلع شبكة إذاعة وتليفزيون ((جي إم إيه بينوي تي في))، ((ذا فلبينيو تايمز)) و((وكالة الأنباء الفلبينية)) بدور الشركاء الإعلاميين، وأخيرًا تتولى ((الخطوط الجوية الفلبينية))القيام بدور الناقل الجوي الشريك.

Jan Vincent Ang

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