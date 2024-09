الإعلان عن أفضل المحترفين الفلبينيين في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط لعام 2024

Recipients of the TFT Watchlist: Top Healthcare Professionals in the Middle East Awards 2024

Winners and guests of the TFT Watchlist: Top Healthcare Professionals in the Middle East Awards 2024

Dr. Karen Remo, CEO and Founder of NPM Group, the publisher of The Filipino Times and organizer of TFT Watchlist, during her welcome remarks at the awards ceremony

H.E. Alfonso Ferdinand Ver, Philippine Ambassador to the UAE giving his welcome address to the winners and guests of the TFT Watchlist event

Top PH officials, NPM Group executives, Bank of the Philippine Islands (BPI) representatives, and TFT Watchlist judges during the awards ceremony

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 23, 2024 /EINPresswire / -- أُعلِنَت أسماء الفائزين بــ ((جوائز أفضل المحترفين الفلبينيين في قطاع الرعاية الصحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2024))، والتي نظمتها شركة ((نيو بيرسبيكتيف ميديا))، وهي الجهة الناشرة لجريدة ((ذا فلبينيو تايمز))، وذلك في حدث دولي مرموق شهدته دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.واُختير 129 محترف فلبيني في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط للفوز بالجوائز، من أصل 605 مرشح، وذلك اعترافًا باسهاماتهم في تحقيق التقدم المستدام الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة ودورهم في تعزيز سمعة الفلبين على مستوى العالم العربي.وشملت قائمة الفائزين بالجوائز 90 محترفًا فلبينيًا في قطاع الرعاية الصحية مُقيمين بالإمارات و22 مُقيمًا بالمملكة العربية السعودية و13 مُقيمًا بقطر و2 مُقيمين بكلٍ من مملكة البحرين والكويت.وتُعَد ((قائمة المتابعة من ذا فلبينيو تايمز: جوائز وقمة أفضل المحترفين الفلبينيين في قطاع الرعاية الصحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط)) بمثابة التجمع الأكبر للمحترفين الفلبينيين في هذا القطاع على مستوى المنطقة. وتحتفي هذه الجوائز بالإنجازات الاستثنائية التي يحققها المحترفون الفلبينيون في قطاع الرعاية الصحية عبر الشرق الأوسط وتعترف بمساهماتهم في المجالات المتنوعة ضمن هذا القطاع، والتي تشمل التمريض والطب وطب الأسنان والتقنية الحيوية وطب الأشعة والصيدلة وسياسة الرعاية الصحية.وقال معالي ألفونسو فرديناند فير، سفير الفلبين لدى الإمارات: ((أود أن أتقدم بالتهنئة إلى الفائزين هذا العام بالجوائز التي تقدمها ((ذا فلبينيو تايمز))، وذلك لاستمراريتهم في إلهام نُظرائهم وزملائهم في العمل، فضلًا عن الفلبينيين الآخرين والجنسيات الأخرى بعملهم الجاد وتفانيهم وحرفيتهم وسماتهم المتميزة التي بمثابة علامة تجارية فلبينية عالمية. وأقول لهم أن جهودكم في تطوير قطاع الرعاية الطبية قد تركت أثرًا عميقًا في رفاهية عدد لا يُحصَى من الأفراد، كما ارتقت بمعايير الرعاية الصحية والمعايير الخاصة بممارسة مهنتكم)).وبدوره، قال معالي مارفورد إم. أنجليس، القنصل العام للفلبين في دبي والإمارات الشمالية: ((نُشيد بجريدة ((ذا فلبينيو تايمز)) لتقديرها للإنجازات المتميزة التي يحققها المحترفون الفلبينيون في قطاع الرعاية الصحية والذين يتفوقون في مجالاتهم ويقومون على نحو فاعل بصياغة شكل مستقبل الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. وأقول للقائمين على الجريدة إن مبادرتكم هذه تؤكد على تأثير جاليتنا وتعزز الصورة الإيجابية عن الفلبينيين في الخارج)).وقالت معالي آن جالاندو- أون لويس، سفيرة الفلبين لدى البحرين: ((نحيي الفائزين بالجوائز على ما يقدموه من خدمات متفانية والتزام وجهود بلا كلل باعتبارهم العاملين في الخطوط الأمامية في قطاع الصحة. يقوم محترفون فلبينيون عديدون في مجال الرعاية الصحية بمساعدة الأفراد والعائلات أو المجتمعات في اجتياز أوقات عصيبة وتحديات صحية. إنهم مصدر فخر لأمتنا وشعبنا)).وقال معالي روميل إيه. روماتو، القائم بأعمال سفير الفلبين لدى السعودية: ((يجسد التزامكم الراسخ ومهنيتكم في ضمان رفاهية الآخرين أعلى المعايير في ممارسات الرعاية الصحية. وعلى الرغم من الظروف المفعمة بالتحديات والعقبات التي تواجهونها بصفة يومية، إلا إنكم مستمرون في مساعيكم لتقديم رعاية متميزة. إن خبراتكم وتعاطفكم وتفانيكم يخلقون بيئة تساعد المرضى على التعافي وتمتد لتتجاوز الحدود وتؤثر بالإيجاب في حياة العديد من الأفراد والعائلات، وغالبًا ما تُعَد بمثابة عامل حاسم في مواقف فاصلة بين الحياة والموت. ولا يُعد عملكم مجرد وظيفة فحسب، بل وإنما هو طوق النجاة للمحتاجين)).وقالت معالي ليليبيث في. بونو، سفيرة الفلبين لدى قطر: ((تسلط مثل هذه الفعاليات الضوء على المحترفين الفلبينيين في قطاع الرعاية الصحية والطبية والذين أسهموا على نحو هائل من خلال تفانيهم والتزامهم في الارتقاء بمستويات الراحة لدى المرضى في البلدان التي يقيمون بها)).وقال معالي تشاريتو إيه. زامورا، رئيس مفوضية التنظيم المهني: ((نُذَكِّركُم بينما أنتم مجتمعين لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية بالدور الحيوي الذي يلعبه التطور المهني المستمر في مجالاتكم المهنية. ومن الضرورة بمكان في عالم اليوم المعاصر، والذي يشهد تقدم التطورات الطبية والتقنيات على نحو متسارع، أن تبقوا ملتزمين كمحترفين في الرعاية الصحية بالتعلُّم مدى الحياة)).وقالت د. كارين ريمو، الرئيسة التنفيذية والمؤسِّسة لمجموعة ((نيو بيرسبيكتيف ميديا))، الناشرة لجريدة ((ذا فلبينيو تايمز)) ومُنَظِّمة ((قائمة المتابعة من ذا فلبينيو تايمز)): ((يشرفنا أن نوجه التحية إلى أبطالنا الفلبينيين في مجال الرعاية الصحية على مستوى دولي وأن نحتفل بإسهاماتهم الاستثنائية وانجازاتهم الرائدة في مشهد الرعاية الصحية بالشرق الأوسط. وبالمثل، نود أن نعرب عن امتناننا لكافة المتحدثين الذين أطلعونا على معلوماتهم القيمة المتعلقة بتطوير مستقبل الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيا والممارسات المتطلعة للمستقبل)).وقال فينس انج، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة ((نيو بيرسبيكتيف ميديا)): ((نهدف من خلال المناقشات الشيقة والنصائح الصادرة من خبراء لتأهيل الحضور ليتصدروا المشهد فيما يتعلق بتطوير معايير الرعاية الصحية وتحقيق التقدم المستمر)).ويقوم ((بنك جزر الفلبين)) بتقديم ((قائمة المتابعة من ذا فلبينيو تايمز: جوائز وقمة أفضل المحترفين الفلبينيين في قطاع الرعاية الصحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لعام 2024))، بينما تساهم شركة ((آر إل سي ريزيدنسز)) في رعاية الحدث باعتبارها الراعي الفضي، فيما تضطلع شبكة إذاعة وتليفزيون ((جي إم إيه بينوي تي في))، ((ذا فلبينيو تايمز)) و((وكالة الأنباء الفلبينية)) بدور الشركاء الإعلاميين، وأخيرًا تتولى ((الخطوط الجوية الفلبينية))القيام بدور الناقل الجوي الشريك.

