داود: لهذا السبب قللنا عدد السور القرآنية بالمناهج

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد رئيس فريق تأليف كتب الإسلامية في المركز الوطني لتطوير المناهج، هايل داود، أن الانتقادات التي تتعرض لها المناهج المدرسية مبنية على تزوير وسوء نية، مشيراً إلى أن البعض يستخدم صفحات من كتب أجنبية على أنها جزء من المناهج الأردنية لإثارة الرأي العام.

وأوضح داود في تصريحات اذاعية لإذاعة حياة إف إم، أن هناك حالة من التصيد والاجتزاء التي تهدف لتحقيق أهداف بعيدة عن مصلحة الطلبة.



وأكد أن الكثير من الملاحظات والأخطاء التي تم نشرها على مواقع حول المناهج غير صحيحة.



وأشار داود إلى أنه للمرة الأولى تُضاف في كتب التربية الإسلامية والعربية مصطلحات مثل "العدو المحتل" و"الكيان المحتل"، بالإضافة إلى تخصيص دروس حول قضية فلسطين.



كما أوضح أن سورة الإسراء كانت في الصف الثامن وتم نقلها إلى الصف التاسع حتى يكون الطالب أكثر نضجًا واستيعابًا لمعانيها.



وفيما يتعلق بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أوضح داود أن دمج كتاب التلاوة والتجويد مع كتاب التربية الإسلامية جاء استجابة لملاحظات تربوية ميدانية لضمان وجود الكتب مع الطلبة في المدرسة.



كما أشار إلى أن تقليل عدد السور القرآنية في الكتب المدرسية كان بهدف تخصيص مساحة أكبر لتفسير السور التي لم تكن مفسرة في المناهج السابقة. وأكد داود أنه تم إضافة مواضيع جديدة تهدف إلى بناء شخصية الطالب، حيث زادت المحاور التعليمية من 8 إلى 16 محوراً، وهو تطور ملحوظ في محتوى المناهج.



وفيما يتعلق ببعض الادعاءات، نفى داود أن المناهج الأردنية تحتوي على صفحات تُذكر فيها عبارات مثل "الشاب محمد" بدلًا من "الرسول"، أو أن الزابور نزل على النبي محمد.



كما نفى وجود درس في كتاب التربية الفنية عن سميرة توفيق، مشيرًا إلى أنها ذُكرت كمثال على الأغاني التراثية وليست دعوة للفحش والرذيلة، مضيفًا أن الكتاب يتضمن ذكر العديد من الرموز والأبطال والعلماء الأردنيين. واختتم داود حديثه بالقول إنه لا يجب تقييم المنهاج بناءً على عدد الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الموجودة فيه، مؤكدًا أن التعديلات تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز فهم الطلبة بشكل شامل.