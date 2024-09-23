كارتر آند وايت الإماراتية تفتتح متجرها الأول في «مراسي جاليريا المنامة»

أعلنت شركة كارتر آند وايت الإماراتية عن افتتاح أول متاجرها في مركز مراسي جاليريا التجاري في المنامة عاصمة مملكة البحرين.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في مركز مراسي جاليريا التجاري في المنامة استمراراً لنهج التوسع إقليمياً وعالمياً، وفي ظل ما تشهده العاصمة البحرينية من نمو وتوسع في الحركة التجارية والاقتصادية.

وجرى افتتاح الفرع الجديد لشركة كارتر آند وايت في مركز مراسي جاليريا التجاري، الذي يعتبر الأهم الأبرز في المنامة، وتبلغ مساحة المتجر الجديد 180 متر مربع، ويضم أحدث الأزياء الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والحقائب والاكسسوارات الفاخرة والعطور الرائعة، ومجموعة متنوعة من المستلزمات المنزلية ذات الجودة العالية.

وقال عبدالله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت:«يسرنا مواصلة مسيرة التوسع والانتشار الإقليمي والدولي، حيث نحتفل بافتتاح أول متاجرنا في مركز مراسي جاليريا – المنامة الذي يعتبر وجهة التسوق الأولى في مملكة البحرين، ويستقطب أكبر عدد من الزوار والمتسوقين، حيث نسعى لأن نكون أقرب إليهم لاطلاعهم على أحدث أزياء ومنتجات الشركة الفاخرة والنوعية».

وأضاف النابودة:«تعتبر مملكة البحرين وجهة تجارية هامة تستقطب الزوار والسياح سنوياً، ونهتم بافتتاح أول متاجرنا بها، لتكون منتجات واكسسوارات كارتر آند وايت أقرب للعملاء والمتسوقين».

وذكر النابودة أن شركة كارتر آند وايت تمضي باستراتيجيتها التوسعية حيث تعتزم افتتاح متجر جديد في مدينة دبي في شهر أكتوبر القادم، وافتتاح متجر عالمي جديد في مدينة كان الفرنسية في الربع الأول من العام القادم، مع وجود خطط للتوسع في عواصم ومدن أوروبية وعالمية أخرى في الفترة القادمة.

وأشار إلى النجاح الذي فاق التوقعات الذي حققه متجر كارتر آند وايت في مدينة بورتو جيرفو في جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث شهد اقبالاً كبيراً من السياح والزوار وأصحاب اليخوت والمراكب الذين زاروا الجزيرة خلال موسم الصيف.

وأكد النابودة أن أزياء ومنتجات الشركة تحظى بثقة العملاء والمستخدمين جراء جودتها العالية ونوعيتها المميزة، ومواكبتها لأحدث صيحات الموضة العالمية، مما حقق نمواً كبيراً في الطلب عليها.

يذكر أن شركة كارتر آند وايت تعتبر أول شركة إماراتية متخصصة في مجال الأزياء والإكسسوارات الفاخرة، حيث تطمح للتوسع الإقليمي والعالمي عبر افتتاح سلسلة من المتاجر في العواصم الإقليمية والعالمية.

وقد تمكنت شركة كارتر آند وايت من تحقيق إنجازات كبيرة عبر مشاركتها في معارض محلية وإقليمية وعالمية، وافتتاح مجموعة من المتاجر والبيع المباشر.

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