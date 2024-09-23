سيتي ديفيلوبرز تطلق مشروعها الثاني «ألورا ريزيدنسز» في قرية الجميرا الدائرية

وأعرب عثمان طارق مدير مركز المبيعات في ستي ديفيلوبرز أن دبي قد رسخت مكانتها كوجهة عالمية مثاليه للاستثمار العقاري وسنواصل تنفيذ المزيد من المشاريع فيها.

وأضاف هذا المشروع ليس مثل أي مشروع آخر في قرية الجميرا الدائرية لأنه يحتوي على أكبر ردهة على الإطلاق بمساحة حوالي 8000 قدم مربع. هذه الردهة تحتوي أيضًا على مركز أعمال خاص بها. كما يتوفر بها خدمة الكونسيرج، حيث يمكن للسكان حجز مرافق المبنى مثل السينما الخاصة، النوادي، المطاعم، وحتى حجز الفنادق المختلفة حول دبي. كما سيتوفر أيضًا خدمة صف السيارات. لم يتم تقديم هكذا خدمات من قبل في مبنى سكني، خاصة في قرية الجميرا الدائرية.لان هذا يرفع معايير الحياة هناك

ونوه عثمان طارق قائلا لقد أنجزنا مشروعًا واحدًا من قبل وكان ناجحًا للغاية وتم بيعه بالكامل في غضون أربعة أشهر فقط، وسنواصل تنفيذ المزيد من المشاريع و بالنسبة لهذا المشروع ( ألورا ريزيدنسز )

هو مشروع فريد. إنه عبارة عن أرضي وخمسة مواقف للسيارات، وتسعة وعشرون طابقًا يحتوي على مركز أعمال خاص به. لدينا مرافق أخرى مثل حمامي سباحة في المبنى، وكل شقة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم في هذا المبنى تقع في زاوية مع مسبح خاص بها. هذه ميزات فريدة جدًا لتقديمها في مبنى سكني في مدينة الجميرا الدائرية مقارنة بالمشاريع السابقة وهنا سنقدم خيارًا لعملائنا إذا كانوا يرغبون في الحصول على شقق مفروشة. لدينا أيضًا شقة نموذجية في مركز مبيعاتنا وتجربة العملاء

مضيفا أن التكلفة الاجمالية للمشروع تزيد عن 300 مليون درهم وسنقوم بتسليم الوحدات السكنية للعملاء في الربع الثاني من عام 2027، ولديه خطة دفع رائعة، وهي 1٪ شهريًا حتى التسليم.»

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