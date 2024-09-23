الأنصاري للخدمات المالية تعلن عن توزيع أرباح مرحلية

أعلنت الأنصاري للخدمات المالية عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول لعام 2024 بقيمة 157,500,000 درهم، أي ما يعادل 2.10 فلس للسهم الواحد.

وسيكون تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق 26 سبتمبر 2024 وتاريخ الاستبعاد من الأرباح 27 سبتمبر 2024، وتاريخ إغلاق السجل 30 سبتمبر 2024 وتاريخ توزيع الأرباح 16 أكتوبر 2024.

وتتماشى توزيعات الأرباح النقدية المعتمدة مع سياسة توزيع الأرباح للشركة ووفقاً للتفويض الممنوح من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الـذي انعقد في 19 مارس 2024، مما يعكس التزام الشركة بخلق القيمة المستدامة لمساهميها.

وأفاد محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للخدمات المالية: «يسرنا أن نعلن عن توزيع الأرباح المرحلية لمساهمينا والتي تعكس أدائنا المالي القوي والتزامنا بإعادة القيمة إلى مساهمينا. ونحن واثقون من قدرتنا على مواصلة تحقيق النمو المستدام والربحية للشركة والمساهمين الكرام».

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