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الحذر يسيطر على المستثمرين في الأسهم الأوروبية

9/23/2024 5:29:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيطر الحذر على المستثمرين في الأسواق الأوروبية، الاثنين، قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة في المنطقة خلال الأسبوع.

وخلال التداولات استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 514.43 نقطة، مرتفع هامشياً بنسبة 0.22%، كما ارتفع داكس الألماني 0.31% وفاينانشال تايمز البريطاني 0.26%، فيما تراجع كاك الفرنسي 0.35% وفوتسي الإيطالي 0.23%.

وصعد سهم شركة توتال إنرجيز بنحو واحد بالمئة بعد أن قالت شركة النفط العملاقة إنها ستوفر ما يصل إلى 1.5 مليون طن من وقود الطيران المستدام لمجموعة إير فرانس - كيه.إل.إم.

وانخفض سهم كوميرتس بنك الألماني 4.4 بالمئة بعد أن قالت الحكومة إنها ستحتفظ بحصتها البالغة 12 بالمئة في البنك، مما سيوقف أي اندماج مع يوني كريديت الإيطالي.

وهبط سهم أسترازينيكا واحدا بالمئة بعد نتائج ضعيفة حققها عقار تجريبي لعلاج سرطان الثدي تنتجه الشركة.

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