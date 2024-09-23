دبي تحتضن أول مقر إقليمي لبنك «سانتاندير» الأسباني

أعلن بنك «سانتاندير» التابع لمجموعة «سانتاندير»، عن افتتاح مكتب جديد للخدمات المصرفية الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يعزز مكانة دبي الاستراتيجية مركزاً رئيسياً للعمليات المصرفية الخاصة.

وحصل «سانتاندير» على ترخيص لمزاولة أعماله من سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وافتتاح أول مقر إقليمي له في مركز دبي المالي العالمي.

وسوف تساهم قدرات مجموعة «سانتاندير» ومنصتها الدولية للخدمات المصرفية الخاصة، إلى جانب ما يتمتع به مركز دبي المالي العالمي من بنية تحتية ذات مستوى عالمي، وإمكانية الوصول إلى أفضل المواهب، وإطار قانوني وتنظيمي قوي، في أن تتيح لبنك «سانتاندير» استضافة فريق كبير ومتميز في مجال الخدمات المصرفية في مركز دبي المالي العالمي. وسيضمن هذا الفريق تقديم خدمات مصرفية رائدة للعملاء الحاليين، إلى جانب توسيع نطاق خدمات إدارة الثروات المخصصة التي يقدمها البنك لمجتمعات الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة والتي تشهد نمواً سريعاً في جميع أنحاء دبي والمنطقة.

وللترحيب رسمياً بالبنك في مركز دبي المالي العالمي، التقى عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، مؤخراً مع ألفونسو كاستيلو، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الخاصة في بنك «سانتاندير»، بحضور أنطونيو كوستا، الرئيس التنفيذي لبنك «سانتاندير إنترناشيونال» في سويسرا؛ ومسرور باتين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لبنك «سانتاندير إنترناشيونال»، فرع مركز دبي المالي العالمي في الإمارات العربية المتحدة؛ وأحمد العولقي، نائب الرئيس للبنوك وأسواق رأس المال في سلطة مركز دبي المالي العالمي.

وقال ألفونسو كاستيلو، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الخاصة في بنك «سانتاندير»: «ينسجم دخولنا إلى منطقة الشرق الأوسط مع التزامنا الدؤوب بتقديم خدمات مالية استثنائية، وإبرام شراكات طويلة الأجل، وتقديم قيمة لا مثيل لها لعملائنا. ونحن سعداء بتأسيس فرعنا في مركز دبي المالي العالمي، ونتطلع إلى إقامة شراكات قائمة على الثقة، وتعزيز النمو، وتحقيق إنجازات ملحوظة».

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: «يسر مركز دبي المالي العالمي أن يرحب بانضمام بنك «سانتاندير إنترناشيونال» إلى المركز. في حين يحظى بنك «سانتاندير» بمكانة مرموقة باعتباره البنك الخاص الأول في إسبانيا، حيث ينصب تركيزه على تعزيز العلاقات مع العملاء، فإن المكانة الراسخة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره المركز المالي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، توفر الأساس المثالي للوصول إلى الفرص المتاحة من خلال تواجد 8 تريليونات دولار أمريكي من الثروات الخاصة في المنطقة. ونتطلع إلى رؤية بنك «سانتاندير إنترناشيونال» يحقق أهدافه الاستراتيجية والمزيد من النمو انطلاقاً من مقره الجديد في مركز دبي المالي العالمي».

وبفضل سمعته القوية على مدى 20 عاماً في مجال الشفافية والتنظيم الفعّال وبناء المعرفة، حظي مركز دبي المالي العالمي بثقة 230 بنكاً، بما في ذلك 27 من أكبر وأهم 29 بنكاً عالمياً، وأكثر من 400 شركة رائدة في مجال إدارة الثروات والأصول.

وأطلق مركز دبي المالي العالمي في عام 2023 أول مركز للثروات العائلية من نوعه في العالم بهدف تعزيز وتنمية منظومته المزدهرة للثروات العائلية العالمية، ودعم الشركات العائلية في إعداد خططها وطموحاتها للنمو وخطط تعاقب الإدارة في المستقبل.

يتمتع مركز دبي المالي العالمي بموقع استراتيجي كأكبر مركز مالي مرموق بين لندن وسنغافورة، وسيتيح لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة في «سانتاندير» اتصالاً لا مثيل له، وتنوعاً اقتصادياً، ومجموعة استثنائية من المواهب الدولية، وبيئة قانونية وتنظيمية شاملة، وبنية تحتية تستشرف المستقبل، بما يمكّنه من تحقيق أهدافه في النمو.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن «تقرير أغنى المدن في العالم 2023»، يضم سكان دبي أكثر من 68,500 من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، أو الأفراد الذين يمتلكون ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة، و206 «سنتي-مليونير»، وهم الأفراد الذين يمتلكون ثروات تصل أو تزيد على 100 مليون دولار، و15 مليارديراً. ومن المتوقع أيضاً أن تصبح دولة الإمارات أكبر مركز جذب للثروات في العالم، من خلال تدفق أكثر من 6،700 مليونيراً بحلول نهاية العام، وفقاً لتقرير «هجرة الثروات الخاصة» الأخير الصادر عن شركة هينلي في يونيو 2024.

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