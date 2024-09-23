ارتفاع قياسي للذهب فوق مستوى 2525 دولاراً

سجل الذهب ارتفاعاً قياسياً في المعاملات الفورية ويبلغ 2625.71 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وقفزت أسعار الذهب خلال تعاملات، الإثنين، بعدما خفض الفيدرالي معدل الفائدة لأول مرة في 4 سنوات، وعلامات تشير إلى أن المزيد من التخفيضات يلوح في الأفق، ومع متابعة آخر مستجدات التوترات الجيوسياسية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.22 بالمئة إلى مستوى جديد عند 2656.1 دولاراً.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء. وتوقع البنك حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.06 دولاراً للأونصة. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 967.81 دولار، وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1053.67 دولار.

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