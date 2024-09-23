إلغاء إدراج أسهم «الياه سات» 30 سبتمبر

يلغي سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة «الياه سات» اعتباراً من 30 سبتمبر الجاري، ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة «بيانات» التي سيتم تغيير رمز الخاص بها إلى (space42) اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل وهو تاريخ استكمال عملية الاندماج بين الشركتين.

وفي التفاصيل أعلنت شركة «بيانات» أنه سيتم إلغاء أسهم «الياه سات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من إغلاق التداول يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وأضافت الشركة إنه سيتم جميع أصول والتزامات «الياه سات» إلى شركة «بيانات» مقابل أسهم «بيانات» المصدرة حديثاً والتي سيتم تخصيصها لمساهمي «الياه سات» كجزء من الإندماج، تحت العلامة التجارية الجديدة «سبيس 42».

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