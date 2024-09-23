«نخيل» تمنح عقد إنشاء برج «كومو ريزيدنسز» في نخلة جميرا بـ 1.8 مليار درهم

منحت شركة «نخيل»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، عقد إنشاء مشروع برج «كومو ريزيدنسز» في نخلة جميرا بقيمة 1.8 مليار درهم إلى شركة «أليك للهندسة والمقاولات».

ومن المقرر إنجاز البرج السكني الفاخر في الربع الثاني من عام 2028. وسيتكون من 75 طابقاً بارتفاع إجمالي يتجاوز 300 متر، وسيضم 81 وحدة سكنية تشمل شققاً تتراوح من اثنتين إلى سبع غرف نوم، بما في ذلك وحدة بنتهاوس دوبلكس. وسيضم كل طابق شقتين كحد أقصى مع توفير مصاعد خاصة تؤدي إلى ردهات فردية. وستحظى كل شقة بإطلالة خلابة بزاوية 180 درجة على البحر وأفق المدينة، بينما تتمتع الشقق الواقعة من الطابق 23 وما فوق بإطلالات بانورامية رائعة بزاوية 360 درجة على برج العرب شرقاً وعين دبي غربا.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «تتمتع «نخيل» بإرث عريق وحافل بالمشاريع ذائعة الصيت مثل نخلة جميرا التي نجحت في إعادة تشكيل أفق دبي. يرتكز مشروع برج «كومو ريزيدنسز» على هذا الإرث، حيث يعكس التزام «دبي القابضة للعقارات» بتطوير وجهات عالمية المستوى. وهو أكثر من مجرد مشروع سكني جديد؛ إذ يجسِّد طموح دبي ويرسم معيار جديد للرفاهية على الواجهة البحرية. وبفضل مجموعته المحدودة من الوحدات السكنية الرائعة والمناظر الخلابة والمرافق الفريدة، سيعزز برج «كومو ريزيدنسز» من مكانة دبي العالمية الرائدة في مجال العقارات الاستثنائية».

من جهته، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «أليك للهندسة والمقاولات»: «يقدّم مشروع «كومو ريزيدنسز'»وعداً بالتفرّد بقمّة الفخامة في عالم المعيشة الحضرية بفضل وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والتشطيبات الفاخرة والأنيقة التي سترفع سقف المنافسة أمام أفخم العقارات في العالم. يسعدنا أن تعْهَد إلينا «دبي القابضة للعقارات» بتنفيذ هذا المشروع الأيقوني، وكلّي ثقةٌ نابعةٌ من سجلنا الحافل بالتميّز في تنفيذ بعض أكثر المشاريع طموحًا وفخامةً في المنطقة بأننا سنتمكن من تسليم برجٍ سكني من شأنه أن يرفع معايير الفخامة والرقي في أفق مدينة دبي ذي الشهرة العالمية».

وتماشياً مع إرث «نخيل» في تقديم تجارب معيشة فاخرة على الواجهة البحرية، يستلهم برج «كومو ريزيدنسز» تصميمه المعماري من البحر، حيث تعكس خطوطه الانسيابية المتعرجة أشكال الأصداف البحرية لتخلق توازناً عضوياً مع الطبيعة المحيطة. كما يحظى «المشروع بشواطئ رملية خاصة، وتحتوي معظم طوابقه السكنية على أحواض سباحة مشتركة وخاصة متيحاً للقاطنين الاستمتاع بإطلالات ساحرة على المياه من كل شقة. كما يتميز التصميم الداخلي للوحدات السكنية بتشطيبات راقية وتصميمات عصرية فاخرة.

ويمكن لقاطني البرج أيضاً الاستمتاع بحوض سباحة من طراز «إنفينيتي»على السطح، بالإضافة إلى منصة مشاهدة في الطابق 75 توفر مناظر بانورامية خلابة على أفق المدينة والخليج العربي. وتشمل مرافق المشروع أيضاً مواقف خاصة للمركبات، ومنتجع سبا، وصالة ألعاب رياضية متكاملة ذات إطلالات رائعة، بالإضافة إلى مساحات خضراء ومناطق لعب للأطفال. كما يتميز «كومو ريزيدنسز» بمدخل وردهة رئيسية فخمة مع خدمات الكونسيرج وركن المركبات.

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