حصلت شركة EBC على جائزة Brokersview لأفضل تجربة تداول، مما يعزز ريادتها العالمية

حصلت مجموعة EBC المالية على جائزة "أفضل تجربة تداول"، وحصل المحلل الكبير الحميدي على جائزة "أفضل استراتيجية تداول مبتكرة" في حفل توزيع جوائز BrokersView وFastBull لعام 2024 في فيتنام.

حصلت مجموعة EBC المالية على جائزة "أفضل تجربة تداول" المرموقة من BrokersView في حفل توزيع الجوائز لعام 2024، تقديراً لالتزامها بظروف تداول استثنائية.

حصل الحميدي من مجموعة EBC المالية على جائزة "أفضل استراتيجية تداول مبتكرة" في حفل توزيع جوائز FastBull 2024 Trading Influencers لمساهماته المتميزة في استراتيجية السوق.

فازت مجموعة EBC المالية بجائزة "أفضل تجربة تداول" لعام 2024 من BrokersView، وحصل كبير المحللين لديها على جائزة "أفضل استراتيجية تداول مبتكرة".

SINGAPORE, September 23, 2024 /EINPresswire / -- في حفل توزيع جوائز BrokersView في فيتنام في سبتمبر 2024، حصلت مجموعة EBC المالية (EBC) على جائزة "أفضل تجربة تداول"، مما عزز مرة أخرى مكانتها كشركة رائدة عالميًا في الصناعة المالية المتخصصة في الفوركس والعقود مقابل الفروقات والأسهم. وقد اعترفت الجائزة الأخيرة بالتزام EBC بتسهيل أقوى ظروف التداول وتقديم تجربة تداول استثنائية.

على الرغم من أن سوق تداول العملات الأجنبية العالمية ينمو بوتيرة سريعة ومن المتوقع أن يتجاوز 10 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028 (المصدر: Yahoo Finance)، فإن المشاركة في أداة التخطيط المالي التي تزداد شعبية هذه تشوبها معلومات مضللة وتقلبات واسعة النطاق، مما يؤدي إلى انعدام الثقة بين المتداولين (المصدر: Finance Magnates). تهدف EBC إلى معالجة هذه التحديات من خلال تعزيز بيئة تجارية مستقرة وموثوقة، مسترشدة بمعتقدها الأساسي بأن مشاركة كل مستثمر يجب أن تحظى بالجدية والإخلاص الذي تستحقه.

لا تتوقف EBC عند الجهود النشطة الرامية إلى ابتكار منصة التداول الخاصة بها وضمان فروق أسعار تنافسية للغاية، بل تكرس نفسها لضمان الامتثال للتنظيمات الصارمة وآليات التسعير العادلة والشفافة وتدابير الأمن متعددة الطبقات.

توسيع النطاق العالمي والحضور الاستراتيجي

لقد رسخت مجموعة EBC المالية مكانتها منذ فترة طويلة كشركة وساطة عالمية، مع وجود واسع النطاق في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني، وفي جميع الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والهند.

ويعود هذا التوسع العالمي إلى استراتيجية EBC لتوطين عملياتها لتلبية المتطلبات التنظيمية الفريدة للمناطق المختلفة، مع تصميم عروضها لتلبية الاحتياجات المحددة للعملاء في كل سوق. ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التراخيص التنظيمية، والسيولة على مستوى المؤسسات، والبنية الأساسية المتقدمة للتداول، تعمل EBC على وضع نفسها لخدمة قاعدة أوسع من العملاء الدوليين بمجموعة متنوعة من أدوات وخدمات التداول.

إن نمو شركة EBC في الأسواق الناشئة، وخاصة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والهند وأفريقيا، يشكل جزءًا من التزام الشركة بتمكين المتداولين من الوصول إلى النظم البيئية المالية القوية، والتي كانت في العادة لا تحظى بالاهتمام الكافي من قبل المؤسسات المالية الكبرى. ومع قيام شركة EBC بتوسيع نطاق عملياتها، تواصل الشركة توسيع البنية الأساسية الداعمة لها في هذه المناطق لضمان تمكن المتداولين من الاستمتاع بنفس التجربة السلسة المتاحة في المراكز المالية الأكثر رسوخًا.

BrokersView منصة رائدة في مجال تقييم الوسطاء:

BrokersView، إحدى العلامات التجارية لشركة FastBull ، هي بوابة معلومات مالية رائدة تساعد المستثمرين على تحديد الوسطاء المناسبين بسرعة وكفاءة. لم يكن الفوز بجائزة "أفضل تجربة تداول" بالمهمة السهلة بين بحر من المنافسين الأقوياء. في تقييم EBC لجوائزها لعام 2024، أجرت BrokersView تقييمًا صارمًا لشركة EBC على ستة جوانب رئيسية - سرعة التداول والاستقرار والسيولة والانزلاق والفروقات وأسعار المقايضة.



تم فحص البيانات في الوقت الفعلي لظروف التداول المحددة مسبقًا، وفي النهاية، ساعدت منصة التداول المصممة خصيصًا من EBC، والتي تتميز بتنفيذ الطلبات السريع والأمثل، والفروقات المنخفضة، وخدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الشركة على التميز كعلامة على الضمان ولعبت دورًا حاسمًا في تأمين هذه الجائزة المرموقة.

تتمثل مهمة EBC كمجموعة وساطة عالمية في إنشاء نظام بيئي متفوق للتداول يعمل على تمكين المتداولين في جميع أنحاء العالم. لتحقيق هذه الغاية، تستثمر EBC في التراخيص التنظيمية الشاملة والبنية التحتية المتقدمة والسيولة على مستوى المؤسسات وإدارة المخاطر القوية وخوارزميات التداول الخاصة. علاوة على ذلك، فإن الأمان والسرية من الأمور ذات الأهمية القصوى في EBC. تستخدم الشركة تشفير SSL 256 بت وقنوات تداول مخصصة لحماية معلومات عملائها وبناء حلول مخصصة لضمان تجربة تداول سلسة.

الاحتفال بروح التميز

إضافة إلى الجوائز التي حصل عليها في حفل توزيع جوائز BrokersView، حصل المحلل الأول في EBC، آل حميدي، أيضًا على جائزة "أفضل استراتيجية تداول مبتكرة" في حفل توزيع جوائز FastBull 2024 للمؤثرين في مجال التداول، والذي أقيم بالتزامن مع حفل توزيع جوائز BrokersView؛ يهدف حفل توزيع جوائز FastBull 2024 للمؤثرين في مجال التداول إلى الاحتفال بالأفراد الذين قدموا مساهمات بارزة في الصناعة.

بفضل خبرته التي تزيد عن عقد من الزمان في هذا المجال، كان حميدي رائدًا في تحقيق تقدم نظري في تحليل استراتيجيات السوق وأبحاث الامتثال ذات الصلة. وكانت خبرته في بروتوكولات التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال (BCP) مفيدة في مساعدة EBC على التعامل ببراعة مع أحداث السوق مثل انقطاع CrowdStrike في عام 2024. تسلط هذه الجائزة الضوء على ثروة الخبرة والمهارة داخل فريق EBC المتنوع، وجهود المجموعة لتعزيز ثقافة التعلم من خلال الثقافة المالية وتبادل المعرفة.

وبهذا يصل إجمالي عدد جوائز EBC في عام 2024 حتى الآن إلى سبعة. ومؤخرًا في أغسطس 2024، حصلت EBC على لقب أفضل وسيط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في حفل توزيع جوائز Finance Magnates السنوي.

بالنظر إلى المستقبل، تظل مجموعة EBC Financial Group تركز على خارطة طريق التطوير العالمية، وتقديم تجربة التداول المثالية وإبقاء المتداولين في صميم عملياتها. ويظل هدف الشركة منذ فترة طويلة دون تغيير: تمكين المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وأن تكون شريكهم الموثوق به في كل رحلة تداول.

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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وقد نجحت EBC بسرعة في ترسيخ مكانتها كشركة وساطة عالمية، مع وجود واسع النطاق في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني وجزر كايمان وفي جميع الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والهند. تخدم EBC مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

تفتخر EBC ، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع الشركات التابعة لمجموعة EBC Financial Group للتنظيم والترخيص في ولاياتها القضائية المحلية. تخضع EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)، وتخضع EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

يضم فريق EBC Group محترفين يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، والذين نجحوا في التعامل بمهارة مع دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. وتدعم EBC ثقافة حيث النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء هي الأهم، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي يستحقونها.

EBC هي الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكة لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تعمل على كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

Douglas Chew

EBC Financial Group

+ +60 11-3196 6887

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