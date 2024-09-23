مدير سي آي إيه السابق: تفجيرات البيجر بلبنان نوع من الإرهاب

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- وصف المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ليون بانيتا،الهجمات الأخيرة باستخدام أجهزة تواصل لاسلكي مفخخة في لبنان بأنها "نوع من الإرهاب".

وقال بانيتا في لقاء مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، إن تلك الهجمات التي خلفت عشرات الشهداء وآلاف الجرحى "هي نوع من الإرهاب"، مرجحا أن تؤدي إلى مزيد من العمليات الدموية خلال مسار الحرب.

وأضاف "القدرة على وضع متفجرات في أجهزة تكنولوجية منتشرة جدا هذه الأيام ومن ثم تحويلها إلى أداة لحرب إرهاب. فعلا، حرب إرهاب.. هذا أمر جديد".

وأردف "لا أعتقد أن هناك أدنى شك بأن هذا نوع من الإرهاب.. هذا الأمر يتعلق مباشرة بسلسلة التوريد. وعندما يكون هناك إرهاب يمس بسلسلة التوريد، فإن الناس يتساءلون: ما الذي سيحدث بعد ذلك؟".

وفي سؤال عما إذا كانت هذه الهجمات تثير قلقه، رد بانيتا "أنا قلق حقا. هذا تكتيك له عواقب وخيمة، ونحن لا نعرف حقا ما هي تلك العواقب.. قوى الحرب تسيطر إلى حد كبير على الوضع الآن. لا أدري ما الذي يحدث".

يشار إلى أن تفجير أجهزة التواصل اللاسلكي (بيجر) لعناصر "حزب الله" بجنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، في الـ17 من سبتمبر/أيلول الجاري، كان قد تسبب في استشهاد العشرات، وجرح الآلاف، بينهم مدنيون.

وذكرت مصادر أمنية للجزيرة أن أجهزة الاتصال التي تعرضت للتفجير استوردت قبل 5 أشهر وفُخّخت، مشيرة إلى أن زنة العبوة التي فُجّرت لم تتجاوز 20 غراما من المواد المتفجرة.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر مطلعة أن أجهزة الاتصال المستهدفة كانت ضمن شحنة تلقاها حزب الله في الفترة الأخيرة.