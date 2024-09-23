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غالانت يقدّم تقييما لنظيره الأمريكي حول العمليات ضد حزب الله

9/23/2024 5:15:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - بحث وزير الجيش الإسرائيلي يوآف مع نظيره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الهجمات الإسرائيلية على"حزب الله" اللبناني، والتهديدات الإيرانية، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى منصة "إكس"، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا:"قدمت لوزير الدفاع الأمريكي، تقييما للوضع فيما يتعلق بتهديدات حزب الله، وأطلعته على عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتقليص قدرة حزب الله
على شن هجمات على المدنيين الإسرائيليين".

وأضاف غالانت“ناقشنا أيضا الوضع الإقليمي الأوسع، والتهديدات التي تشكلها ووكلاؤه


وتصاعد التوتر بين حزب الله اللبناني، وإسرائيل، بعد هجمات أجهزة الاستدعاء "البيجر"، وأجهزة لاسلكية أخرى، زعم حزب الله أن إسرائيل مسؤولة عنها، فيما نفت الأخيرة ذلك.

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