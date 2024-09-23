غالانت يقدّم تقييما لنظيره الأمريكي حول العمليات ضد حزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - بحث وزير
الجيش الإسرائيلي يوآف مع نظيره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الهجمات الإسرائيلية على"حزب الله" اللبناني، والتهديدات الإيرانية، بحسب وكالة "رويترز".
وعلى منصة "إكس"، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا:"قدمت لوزير الدفاع الأمريكي، تقييما للوضع فيما يتعلق بتهديدات حزب الله، وأطلعته على عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتقليص قدرة حزب الله
على شن هجمات على المدنيين الإسرائيليين".
وأضاف غالانت“ناقشنا أيضا الوضع الإقليمي الأوسع، والتهديدات التي تشكلها ووكلاؤه
وتصاعد التوتر بين حزب الله اللبناني، وإسرائيل، بعد هجمات أجهزة الاستدعاء "البيجر"، وأجهزة لاسلكية أخرى، زعم حزب الله أن إسرائيل مسؤولة عنها، فيما نفت الأخيرة ذلك.
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