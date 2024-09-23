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الاحتلال يقصف عشرات البلدات اللبنانية

9/23/2024 5:15:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- قصف طيران الاحتلال الحربي، اليوم الاثنين، عدة بلدات جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية غارات استهدفت بلدات عيترون، وتبنين، ومارون الراس، ورومين، ومجدل سلم، وميس الجبل، وعيتا الشعب، والبيسارية، وحولا، ودير قانون، والسلطانية، وبرعشيت، وحاريص، والزرارية، ودير الزهراني، وطورا، وعنقون، وطلوسة، والغازية، وقناريت، والصوانة، وحبوش، وكفر رمان، ودير عامص، ويارون، والشهابية، وأنصار،
ووادي طنبوريت تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بلدات الخيام والعديسة والنبطية، والنميرية، وجباع، والجميجمة، والشهابية، والبازورية، والعباسية ووادي حنين دبل، وجبل صافي ومرتفعات الريحان.

واستُشهد صباح اليوم مواطن وأصيب أكثر من 15 آخرين خلال غارات الاحتلال.


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