المجلس الوطني يدين تجريف المستعمرين أراضي في قراوة بني حسان

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- أدان المجلس الوطني الفلسطيني، تجريف مجموعة من المستعمرين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضي زراعية بمنطقة بئر أبو عمار في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وشدد المجلس على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا سافرا لحقوق الفلسطينيين في أرضهم ومقدراتهم، محملا حكومة الاحتلال العنصرية المسؤولية الكاملة عن التصعيد في وتيرة جرائم المستعمرين بتوجيهات من وزير حكومة اليمين المتطرف سموتريتش.
وأضاف، أن تكرار اعتداء المستعمرين على البلدات الفلسطينية هو جريمة حرب وانتهاك للقرارات الدولية ومحكمة العدل الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم وفرض عقوبات على المستعمرين كجماعات وليس كأفراد.
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