المجلس الوطني يدين تجريف المستعمرين أراضي في قراوة بني حسان

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- أدان المجلس الوطني الفلسطيني، تجريف مجموعة من المستعمرين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضي زراعية بمنطقة بئر أبو عمار في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وشدد المجلس على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا سافرا لحقوق الفلسطينيين في أرضهم ومقدراتهم، محملا حكومة الاحتلال العنصرية المسؤولية الكاملة عن التصعيد في وتيرة جرائم المستعمرين بتوجيهات من حكومة اليمين المتطرف سموتريتش.

وأضاف، أن تكرار اعتداء المستعمرين على البلدات الفلسطينية هو جريمة حرب وانتهاك للقرارات الدولية ومحكمة العدل الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم وفرض عقوبات على المستعمرين كجماعات وليس كأفراد.