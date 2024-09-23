بعد رسائل مصدرها إسرائيل.. توضيح لبناني بشأن اختراق شبكة الاتصالات

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- نفى مدير عام هيئة "أوجيرو" في لبنان عماد كريدية، أن تكون الشبكة الأرضية في منطقة صور قد اخترقت من قبل إسرائيل.
جاء ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن مواطنين في بيروت وعدد من المناطق تلقوا رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها إسرائيل، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم بسرعة، وذلك في إطار الحرب النفسية التي تعتمدها إسرائيل.
وكان مكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري تلقى اتصالًا، دعا فيه المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى.
وصباح اليوم، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيرًا جاء فيه: "تحذير عاجل لسكان القرى في لبنان".
وأضاف أدرعي: "إذا كنتم داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة أو وسائل قتالية، يجب عليكم إخلاء هذا المبنى والابتعاد عنه فورًا".
وأشار إلى أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".
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