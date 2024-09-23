بعد رسائل مصدرها إسرائيل.. توضيح لبناني بشأن اختراق شبكة الاتصالات

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- نفى مدير عام هيئة "أوجيرو" في لبنان عماد كريدية، أن تكون الشبكة الأرضية في منطقة صور قد اخترقت من قبل إسرائيل.

جاء ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن مواطنين في بيروت وعدد من المناطق تلقوا رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها إسرائيل، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم بسرعة، وذلك في إطار الحرب النفسية التي تعتمدها إسرائيل.

وكان مكتب الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري تلقى اتصالًا، دعا فيه المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى.

وصباح اليوم، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيرًا جاء فيه: "تحذير عاجل لسكان القرى في لبنان".

وأضاف أدرعي: "إذا كنتم داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة أو وسائل قتالية، يجب عليكم إخلاء هذا المبنى والابتعاد عنه فورًا".

وأشار إلى أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".



