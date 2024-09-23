إسرائيل تعتزم استهداف مدنيين بجنوب لبنان وتطالبهم بالنزوح

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يعتزم الجيش الإسرائيلي تشديد غاراته في لبنان، واستهداف سكان البلدات في جنوب لبنان، بعد أن بعث اليوم، الإثنين، رسائل نصية (SMS) إلى السكان في جنوب لبنان يطالبهم من خلالها بمغادرة بيوتهم والنزوح عن بلداتهم، بادعاء وجود أسلحة مخبأة في البيوت.

وجاء في هذه الرسائل النصية أنه "إذا أنت متواجد بمبنى به سلاح لحزب الله، ابتعد عن القرية حتى إشعار آخر"، ما يدل على أن إسرائيل بصدد استهداف واسع للمدنيين اللبنانيين، فيما يتوقع أن يرد حزب الله بإطلاق بشكل قد يكون مكثف أكثر وأوسع قياسا بالفترة الماضية، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه "في ساعات الظهر المبكرة سيشن سلاح الجو هجمات بأحجام هائلة في لبنان كله"، وتوقع المسؤول نفسه أن يرد حزب الله بتوسيع دائرة إطلاق الصواريخ.

وقال إن "حزب الله سيرد بالتأكيد بإطلاق كميات كبيرة (من الصواريخ) على شمال إسرائيل، وربما على أهداف واسعة في تل أبيب أيضا. ويبدو لي أن الوقت ليس مبكرا الآن لوصف هذه الأحداث بأنها 'حرب لبنان الثالثة'".

واعتبر وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال مداولات لتقييم الوضع مقابل حزب الله، عقدها اليوم، إنه "في المرحلة الجديدة التي دخلنا إليها في الحرب، نجاحنا متعلق أيضا بأداء صحيح للجبهة الداخلية. وأمامنا أيام سيضطر الجمهور خلالها إلى إظهار برودة أعصاب".

وادعى غالانت أن "مناعة الجبهة الداخلية الاسرائيلية هي المفتاح الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بالقتال، وتحقيق إنجازات، واستهداف العدو وهذا مستمر طوال سنة ونُفذ بشكل رائع جدا".

وتابع "أننا نعمق هجماتنا في لبنان، والعمليات المتواصلة مستمرة وستستمر حتى تحقيق أهدافنا – إعادة سكان الشمال بأمن إلى بيوتهم".

وأضاف أن "أمامنا أيام يتعين على الجمهور خلالها إظهار برودة أعصاب، طاعة وانصياع كامل لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. والفرق بين نجاح وعدم نجاح يكمن في أن يدخل المواطنون إلى غرف آمنة وأماكن أخرى بموجب التعليمات التي وجهت لهم، وهذا ينقذ الحياة".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات واسعة في لبنان، منذ صباح اليوم، بزعم أن حزب الله يعتزم إطلاق صواريخ بشكل واسع على إسرائيل، وأعلن أن غاراته اليوم ستكون أوسع وأشد من الغارات التي شنها أمس.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي رصد "أسلوبا جديدا" يمارسه مقاتلو حزب الله بتخزين أسلحة في بيوت مدنيين، علما أن إسرائيل تدعي منذ سنين طويلة أن حزب الله يخزن أسلحة في بيوت في قرى جنوب لبنان.

وأضاف هغاري أن حزب الله خطط لإطلاق صاروخ كروز موجه عن بعد من داخل منزل في جنوب لبنان، وقال إنه "في الفترة القريبة سنهاجم أهدافا في لبنان. وندعو من يتواجد بالقرب من أملاك أو بيوت يخبئ حزب الله فيها أسلحة إلى الابتعاد. وحزب الله يشكل خطرا عليكم".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يدرس شن اجتياح بري في لبنان، قال هغاري إن الجيش قدم خططا إلى المستوى السياسي "من أجل إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم".

ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان منذ صباح اليوم، وطالت منطقة بعلبك في مسافة تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن الحدود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة أطلِقت من العراق في جنوب هضبة الجولان المحتلة.