ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند بمقر إقامة وفد الهند بمدينة نيويورك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي الرئيس ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة في مقر إقامة وفد جمهورية الهند بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين دولة الكويت وجمهورية الهند وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي. (النهاية)
ط م ا
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