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ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند بمقر إقامة وفد الهند بمدينة نيويورك

9/23/2024 5:15:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي الرئيس ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة في مقر إقامة وفد جمهورية الهند بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين دولة الكويت وجمهورية الهند وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي. (النهاية)

ط م ا



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