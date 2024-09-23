8 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

(MENAFN
- Amman Net) استشهد 5 مواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون فجر اليوم الاثنين، جراء قصف
طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد أيضا 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة خالد بن الوليد التي تأوي نازحين، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على محيط مسجد حسن البنا بحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.
MENAFN23092024000209011053ID1108703178
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.