وزير الخارجية الكويتي يشارك في حفل عشاء العمل الوزاري حول السلام في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- شارك وزير
الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في حفل عشاء العمل الوزاري التاسع عشر حول السلام في الشرق الأوسط والذي أقيم بدعوة مشتركة من قبل كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس معهد السلام الدولي الأمير زيد بن رعد الحسين ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأقيم الحفل في مقر معهد السلام الدولي (IPI) يوم الأحد في إطار انعقاد أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمدينة نيويورك.
وتم خلال عشاء العمل مناقشة مجمل القضايا والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات الراهنة في قطاع غزة.
كما تبادل وزراء خارجية الدول المشاركة في هذه المناسبة الرؤى والأفكار حول أطر مواجهة التهديدات التي تحيط المنطقة ومناقشة التحركات الدولية في هذا الإطار وبحث السبل الكفيلة لإحلال الأمن والسلام في المنطقة. (النهاية)
ط م ا
MENAFN23092024000071011013ID1108703175
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.