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وزير الخارجية الكويتي يشارك في حفل عشاء العمل الوزاري حول السلام في الشرق الأوسط

9/23/2024 5:15:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- شارك وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في حفل عشاء العمل الوزاري التاسع عشر حول السلام في الشرق الأوسط والذي أقيم بدعوة مشتركة من قبل كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس معهد السلام الدولي الأمير زيد بن رعد الحسين ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأقيم الحفل في مقر معهد السلام الدولي (IPI) يوم الأحد في إطار انعقاد أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمدينة نيويورك.
وتم خلال عشاء العمل مناقشة مجمل القضايا والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات الراهنة في قطاع غزة.
كما تبادل وزراء خارجية الدول المشاركة في هذه المناسبة الرؤى والأفكار حول أطر مواجهة التهديدات التي تحيط المنطقة ومناقشة التحركات الدولية في هذا الإطار وبحث السبل الكفيلة لإحلال الأمن والسلام في المنطقة. (النهاية)

ط م ا



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