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مشاركات عربية في (قمة المستقبل) تدعو إلى الإصلاح ومواجهة التحديات العالمية

9/23/2024 5:15:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- دعا مسؤولون عرب رفيعو المستوى أمام (قمة المستقبل) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى ضرورة اتخاذ خطوات تهدف إلى إجراء إصلاحات ومواجهة التحديات التي تواجهها الساحة العالمية.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أهمية تعزيز الحوكمة العالمية بما في ذلك إصلاح هياكل التمويل الدولية وتخفيف عبء الديون وسد الفجوة الرقمية مشيرا إلى التحديات الخطيرة التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا أمام قمة المستقبل في المقر الدائم للأمم المتحدة حيث تحدث في اليوم الأول للقمة نحو 144 مسؤولا رفيعا ومندوبا منهم تسعة ممثلين لدول عربية إلى "تعزيز الجهود لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفاه اجتماعي أساسه حماية حقوق الإنسان وتمكين النساء بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي".
وشدد على أنه "لا يمكن تحقيق التنمية من دون إرساء دعائم السلام والاستقرار لذا تواصل دولة قطر جهودها الحثيثة في الوساطة من أجل منع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية".
وأشار رئيس الوزراء القطري إلى وساطة بلاده حاليا بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة لإيقاف الحرب الكارثية الوحشية على قطاع غزة.
وعلى الصعيد المحلي لفت الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى تدشين بلاده هذا العام المرحلة الثالثة من استراتيجيتها للتنمية الوطنية في إطار (رؤية قطر الوطنية 2030) حرصا على بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة.
من جهته أعرب وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته عن أمل بلاده في أن تسفر قمة المستقبل عن نتائج إيجابية تتماشى مع ميثاق المستقبل.
وقال الزياني إن العالم يواجه تحديات جسيمة تتطلب تجديد الالتزام بالعمل الدولي الفعال لمواجهتها مؤكدا التزام البحرين بالقيم والمبادئ الراسخة من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
وتطرق الزياني إلى القمة العربية التي استضافتها البحرين في مايو الماضي لافتا إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة لضمان أن تسفر القمة العربية عن قرارات ونتائج مثمرة وبناءة.
وأضاف وزير الخارجية البحريني أن القمة العربية أكدت الإجماع العربي على ضرورة إنهاء "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال حل الدولتين".
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أن بلاده ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مشتركة وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
ونبه السوداني إلى أن التطور والتنمية المستدامة "لا يتحققان ونحن تحت تهديد الحرب في المنطقة والتي تهدد السلم العالمي لذا من الواجب العمل على إيقاف العدوان والحرب وتثبيت الأمن والاستقرار".
ولفت إلى سعي العراق بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة الفعالة لأهداف خطة التنمية الوطنية 2024-2028 من خلال تبني إصلاحات استراتيجية شاملة.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن تحقيق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة يعد أولوية لحكومته وذلك عبر النمو الاقتصادي المستدام وتكافؤ الفرص وحماية البيئة.
وبدوره أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن مشاركة بلاده في قمة المستقبل تثبت أنه "يمكن للدول التي تعيش حروبا وهشاشة مؤسسية أن تواكب التقدم العالمي طالما توافرت الإرادة والتفكير الخلاق من أجل اللحاق بالركب".
وقال العليمي "نعمل أيضا مع باقي أعضاء الأسرة الدولية على بلورة استراتيجية مغايرة تجاه اليمن تقوم على الانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة والنظر بعين الجدية إلى أجندة الشباب والمستقبل تماما مثلما نحرص على أجندة إيقاف الصراع وتحقيق السلام الشامل".
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أنه رغم تلك التحديات الهائلة "يبقى صمود وتصميم الشعب اليمني قويا وثابتا في السعي نحو مستقبل أفضل".
ومن الجانب المصري قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي إن بلاده ترى في قمة المستقبل فرصة لتعزيز العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التي تلقي بظلالها على الدول النامية وتؤثر على مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبدالعاطي أن بلاده حرصت على تنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة على مسار القمة لطرح رؤيتها حول أولويات التعددية والحوكمة وأجندة الوقاية والسلام المستدام ودور الشباب.
وشدد على ضرورة إيقاف "العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية" منبها إلى أن الثقة في عدالة النظام الدولي "باتت تتعرض لاختبار حقيقي في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف المأساة المستمرة".
وسلط الوزير المصري الضوء على أهمية زيادة تمويل التنمية وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي لتقليص الفجوات بين الدول ومعالجة "الخلل الراهن بترك دول عديدة خلف ركب الازدهار". (النهاية)

ع س ت / ط م ا



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