زعيم الائتلاف اليساري في سريلانكا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 23 - 9 (كونا) -- أدى زعيم الائتلاف اليساري في سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي اليوم الاثنين اليمين الدستورية ليصبح الرئيس التاسع للبلاد وسط آمال بالعمل على تعزيز الاقتصاد الذي يواجه أزمة مالية غير مسبوقة.
وذكرت صحيفة (ديلي ميرور) السريلانكية ان ديساناياكي (56 عاما) ادى اليمين أمام رئيس المحكمة العليا جايانثا جاياسوريا.
وحصل ديساناياكي زعيم حزب (جاناتا فيموكثي بيرامونا) اليساري على نسبة 31ر42 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى فيما حصل أقرب منافسه زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا على نسبة 76ر32 في المئة من الاصوات والرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريمسينغه على نسبة 27ر17 في المئة من الأصوات.
وفي الجولة الثانية التي كانت ضرورية اذ لم يتجاوز أي مرشح نسبة 50 في المئة من الأصوات حصل ديساناياكي على 105264 صوتا اي نسبة 54ر38 في المئة فيما حصل ساجيث بريماداسا على 167867 صوتا اي نسبة 46ر61 في المئة.
وفي النتيجة النهائية حصل ديساناياكي على نسبة 89ر55 في المئة اي 179ر740ر5 صوتا في حين حصل ساجيث بريماداسا على 902ر530ر4 صوتا اي نسبة 11ر44 في المئة.
وتعد هذه الانتخابات الأولى على الإطلاق التي يتم تحديد الفائز فيها من خلال حساب التفضيلات وهي جولة إعادة بين المرشحين الأكثر حصولا على الأصوات.
وعقدت سريلانكا أمس الاول السبت الانتخابات الرئاسية لأول مرة بعد الاحتجاجات العارمة الشعبية التي اطاحت بالحكومة بقيادة الرئيس جوتابايا راجاباكسا عام 2022 بعد أن فشلت بمعالجة الأزمة الاقتصادية. (النهاية)
ا ت ك / م خ
MENAFN23092024000071011013ID1108703173
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