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زعيم الائتلاف اليساري في سريلانكا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد

9/23/2024 5:15:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 23 - 9 (كونا) -- أدى زعيم الائتلاف اليساري في سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي اليوم الاثنين اليمين الدستورية ليصبح الرئيس التاسع للبلاد وسط آمال بالعمل على تعزيز الاقتصاد الذي يواجه أزمة مالية غير مسبوقة.
وذكرت صحيفة (ديلي ميرور) السريلانكية ان ديساناياكي (56 عاما) ادى اليمين أمام رئيس المحكمة العليا جايانثا جاياسوريا.
وحصل ديساناياكي زعيم حزب (جاناتا فيموكثي بيرامونا) اليساري على نسبة 31ر42 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى فيما حصل أقرب منافسه زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا على نسبة 76ر32 في المئة من الاصوات والرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريمسينغه على نسبة 27ر17 في المئة من الأصوات.
وفي الجولة الثانية التي كانت ضرورية اذ لم يتجاوز أي مرشح نسبة 50 في المئة من الأصوات حصل ديساناياكي على 105264 صوتا اي نسبة 54ر38 في المئة فيما حصل ساجيث بريماداسا على 167867 صوتا اي نسبة 46ر61 في المئة.
وفي النتيجة النهائية حصل ديساناياكي على نسبة 89ر55 في المئة اي 179ر740ر5 صوتا في حين حصل ساجيث بريماداسا على 902ر530ر4 صوتا اي نسبة 11ر44 في المئة.
وتعد هذه الانتخابات الأولى على الإطلاق التي يتم تحديد الفائز فيها من خلال حساب التفضيلات وهي جولة إعادة بين المرشحين الأكثر حصولا على الأصوات.
وعقدت سريلانكا أمس الاول السبت الانتخابات الرئاسية لأول مرة بعد الاحتجاجات العارمة الشعبية التي اطاحت بالحكومة بقيادة الرئيس جوتابايا راجاباكسا عام 2022 بعد أن فشلت بمعالجة الأزمة الاقتصادية. (النهاية)

ا ت ك / م خ



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