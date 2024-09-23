أمين مجلس التعاون: الاجتماع التنسيقي الخليجي يهدف لتنسيق الجهود تجاه الملفات الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون يهدف إلى تنسيق جهود دول المجلس تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء عقب انتهاء أعمال الاجتماع التنسيقي الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وأوضح البديوي أن الهدف من هذا الاجتماع هو تنسيق الجهود والأدوار للقاءات التي ستعقد بين دول المجلس وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأضاف البديوي أن الاجتماع ناقش أيضا عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية كما تبادل الأطراف وجهات النظر بشأن المواضيع المتعلقة بالعلاقات الاستراتيجية والحوار بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية فضلا عن استعراض المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون أصبحت تؤدي دورا مهما وحيويا في منظومة الأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على جهود ومبادرات دول المجلس المتعددة سواء المبادرات الإقليمية أو الدولية مما جعلها شريكا أساسيا تحرص العديد من الدول والمنظمات الدولية على تعزيز تعاونها معه وتأسيس شراكات استراتيجية تمتد إلى مختلف المجالات.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تعمل باستمرار على توسيع نطاق علاقاتها الدولية وتطويرها لتحقيق مصالح مشتركة تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية من جانب ومن أجل ضمان الأمن والسلم الدوليين من جانب آخر.
وترأس الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن وهو رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. (النهاية)
ع س ت / ط م ا
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