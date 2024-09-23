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أمين مجلس التعاون: الاجتماع التنسيقي الخليجي يهدف لتنسيق الجهود تجاه الملفات الإقليمية والدولية

9/23/2024 5:15:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون يهدف إلى تنسيق جهود دول المجلس تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء عقب انتهاء أعمال الاجتماع التنسيقي الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وأوضح البديوي أن الهدف من هذا الاجتماع هو تنسيق الجهود والأدوار للقاءات التي ستعقد بين دول المجلس وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأضاف البديوي أن الاجتماع ناقش أيضا عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية كما تبادل الأطراف وجهات النظر بشأن المواضيع المتعلقة بالعلاقات الاستراتيجية والحوار بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية فضلا عن استعراض المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون أصبحت تؤدي دورا مهما وحيويا في منظومة الأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على جهود ومبادرات دول المجلس المتعددة سواء المبادرات الإقليمية أو الدولية مما جعلها شريكا أساسيا تحرص العديد من الدول والمنظمات الدولية على تعزيز تعاونها معه وتأسيس شراكات استراتيجية تمتد إلى مختلف المجالات.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تعمل باستمرار على توسيع نطاق علاقاتها الدولية وتطويرها لتحقيق مصالح مشتركة تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية من جانب ومن أجل ضمان الأمن والسلم الدوليين من جانب آخر.
وترأس الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن وهو رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



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