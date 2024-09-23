الكويت تشارك دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للغات الإشارة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من شيماء الرويشد

(تقرير)

الكويت – 23 - 9 (كونا) -– تشارك الكويت دول العالم ومنظماته الأممية اليوم الاثنين الاحتفال باليوم الدولي للغات الإشارة الذي يهدف إلى تعزيز الوعي لدى المجتمعات بأهمية هذه اللغات وضرورة حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم والمستخدمين الآخرين.

وإدراكا من الأمم المتحدة لأهمية المحافظة على لغات الإشارة باعتبارها جزءا من التنوع اللغوي والثقافي فقد أصدرت في 19 ديسمبر العام 2017 قرارا اعتمدت فيه 23 سبتمبر من كل عام يوما عالميا من أجل "إذكاء الوعي بأهمية لغات الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الانسان الواجبة للصم".

ووقع الاختيار على ذلك اليوم لأنه يصادف تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم العام 1951 وهو منظمة توعوية تهدف إلى الحفاظ على لغات الإشارة والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة في العالم.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الجمعية الكويتية لمترجمي لغات الإشارة الاستشاري في مجال تعليم وتدريب الصم الدكتور محمد الرامزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الاحتفال العالمي تطور مع مرور الزمن ليصبح حركة عالمية تهدف إلى وحدة الصم وزيادة الوعي بالقضايا التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

وقال الرامزي إن لغة الإشارة هي اللغة الطبيعية والأم للصم وتعبر عن كلمات ومفاهيم من خلال حركات اليدين وتعتمد على الإيماءات وحركات الوجه والجسم بل هي لغة كاملة تطورت على يد مجتمعات الصم مجسدة قيم وتجارب مستعمليها علما أن هناك أكثر من 300 لغة إشارة للصم حول العالم.

وأوضح أن الكويت تولي اهتماما بالغا بفئة الصم من خلال ما تقدمه من خدمات تعليمية وصحية وثقافية ورياضية ودينية أسوة بالسامعين مبينا أنها تعد أول دولة عربية تصدر قانونا خاصا لذوي الإعاقة وثاني دولة عربية تفتتح مدارس لتعليم الطلبة الصم عندما افتتحت مدرسة الأمل العام 1959.

وأكد حرص الكويت على ابتعاث الطلبة الصم خارج البلاد لإكمال تعليمهم الأكاديمي لافتا إلى أن المهندسة الكويتية ريم أنور سلطان تعد أول صماء على مستوى المنطقة العربية تحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية.

وذكر أن إجمالي عدد الإعاقات السمعية في الكويت بلغ 3398 للجنسين يتوزعون على المحافظات الست في وقت تقدر نسبة انتشار الإعاقة السمعية بمستوياتها المختلفة لدى الأطفال ما قبل المدرسة بنحو 15 في المئة.

وقال الرامزي إن كل لغة إشارة تختلف عن الأخرى لأنها انعكاس لتاريخ وعادات المجتمع والبيئة التي يعيش فيها الأصم لكن تم توحيد لغة الإشارة العربية في الوطن العربي بقرار من جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للعاملين في مجال الصم وبالفعل صدر القاموس الإشاري العربي الموحدة بجزأين متضمنا أكثر من 3600 رمز إشاري عربي موحد.

ودعا إلى العمل على تطوير لغة الإشارة وأهمية تحري الدقة عند الترجمة وعدم اللجوء إلى الترجمة الحرفية للغة الاشارة لأنها لا تولي أي معنى للصور الذهنية وطريقة ثقافة الصم.

من جانبه قال نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للصم ومدرب لغة الإشارة جابر الكندري لـ(كونا) إن اليوم العالمي للغات الإشارة يهدف إلى نشر هذه اللغات حول العالم وتعريف الأشخاص السامعين وتوعيتهم بأهميتها والحث على تعلمها.

وأوضح الكندري أن نشر الوعي بتعلم لغة الإشارة للأشخاص السامعين يخلق سهولة التواصل بين الأشخاص الصم والسامعين في الأماكن العامة والخاصة مبينا أن الكويت شهدت في الآونة الاخيرة انتشار ثقافة تعلم لغة الإشارة الكويتية وأصبحت هناك فرص لتعلمها مما أدى الى سهولة التواصل مع الصم.

من ناحيتها قالت موجهة تخصص الإعاقة السمعية وعضو فريق أصدقاء المعاقين مها الحمدان لـ(كونا) إن موضوع الاحتفال هذا العام الذي أعلنه الاتحاد العالمي للصم هو مشروع (كيف يمكن لكل واحد منا - الأشخاص الصم والطبيعيون في جميع أنحاء العالم العمل جنبا إلى جنب لتعزيز الاعتراف بحقنا في استخدام لغات الإشارة في جميع مجالات الحياة).

وأوضحت الحمدان أن لغات الإشارة هي لغات طبيعية متكاملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكليا عن لغات الكلام التي تتعايش جنبا إلى جنب مبينة أن هناك أيضا لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وأثناء ترحالهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية وتعتبر شكلا مبسطا من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية.

وأفادت بأنه لا يمكن حصر هذه اللغة في حركة الأيدي فقط بل هي مجموعة من حركات الذراع وتعابير الوجه والجسد مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة هم غالبا مستمعون أفضل من غيرهم لأن التواصل يتم بتركيز النظر على حركات الأيدي والذراع وتعابير الوجه.

وذكرت أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد تكون لديهم صعوبة في التواصل الشفهي ويمكن بتعلم لغة الإشارة مساعدتهم في التواصل مع الآخرين كما يمكن للأطفال تعلم لغة الإشارة بنفس سهولة تعلم اللغة الشفهية في المراحل الأولى من بدء تعلمهم التحدث لأن عضلات الطفل تنمو وتتطور أسرع من الفم.

وقالت الحمدان إنه بحسب إحصائيات الاتحاد العالمي للصم هناك 70 مليون أصم في كل أنحاء العالم يعيش 80 في المئة منهم في البلدان النامية ويستخدمون أكثر من لغة إشارة.

وبينت أن فريق أصدقاء المعاقين يسعى إلى تحقيق أهداف المعاقين ومتابعة جميع الخدمات التي تسهم في ضمان تنفيذ كل الحقوق الخاصة بهم والعمل على تطويرها. (النهاية) ش ر / ا ع ب