لبنان.. مقتل شخص وإصابة 6 في غارات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 23 - 9 (كونا) -- قتل شخص وأصيب ستة آخرون في سلسلة غارات عنيفة شنها طيران
الاحتلال الاسرائيلي منذ صباح اليوم الاثنين شملت مختلف مناطق جنوبي لبنان مرورا بشرقه في (البقاع الغربي) وصولا الى شمال شرقي البلاد.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طيران الاحتلال شن غارات على سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية بدءا من أعالي جرود الهرمل وجنوبا في اتجاه جرود وادي فعرة وبنيت وحربتا وحلبتا وبوداي وشمسطار ووادي ام علي.
واضافت الوكالة الوطنية ان الغارة على جرود (بوداي) ادت الى مقتل شخص وإصابة ستة اخرين بجروح نقلوا الى المستشفيات لتلقي العلاج.
واشارت الى ان أكثر من 80 غارة استهدفت بلدات وقرى في منطقة (النبطية) جنوبا اضافة الى غارات شنت على مجرى (نهر الزهراني) وغارات على قرى منطقة (صور) ومجرى (نهر الليطاني).
كما شهدت بلدات في منطقة (مرجعيون) سلسلة غارات شملت (الطيبة وحولا وطلوسة وكفركلا وميس الجبل والخيام وبني حيان).
وشملت الغارات (بركة الجبور ومحيط الصريرة وجبل الريحان وجبل صافي) في منطقة (جزين) في عمق الجنوب.
وشن الطيران الحربي للاحتلال غارات في منطقة (البقاع الغربي) شرق لبنان طاولت (الجبور وتلال ميدون والقطراني)
وفي منطقة (البقاع الشمالي) شملت منطقة (زبود) وجرود (الهرمل) اضافة الى بلدات (شمسطار وبوداي والنبي شيت ومحيط بعلبك).
واشارت الوكالة الى ان اضرارا جسيمة خلفتها هذه الغارات في المنازل والمحال والسيارات والممتلكات في مختلف المناطق المستهدفة. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا
MENAFN23092024000071011013ID1108703170
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.