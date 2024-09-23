في ذكرى اليوم الوطني للمملكة.. دولة الكويت تشاطر السعودية احتفالاتها الوطنية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري

(تقرير اخباري)

الرياض - 23 - 9 (كونا) -- بإنجازات تنموية بارزة أسهمت في الارتقاء بمكانتها المرموقة بين دول العالم تحيي السعودية اليوم الاثنين ذكرى اليوم الوطني للمملكة وهو مناسبة تشاطر دولة الكويت الفرحة بحلولها والاحتفاء بها انطلاقا من قوة ومتانة أواصر الاخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي ذكرى اليوم الوطني الذي يمثل تاريخا مشرقا للسعودية منذ تأسيسها بفضل قيادتها الحكيمة تستذكر دولة الكويت مواقف المملكة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.

ولا تعد مشاركة دولة الكويت لشقيقتها السعودية افراحها أمرا حديثا حيث يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى أكثر من 130 عاما عبر البلدان خلالها العديد من المصاعب والتحديات بروابط الاخوة والمصير المشترك.

ولطالما مثلت العلاقات الكويتية - السعودية نموذجا استثنائيا وفريدا للعلاقات المبنية على أسس صلبة ترتكز على الروابط الأخوية التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين ووشائج القربى والمودة والمصير المشترك.

وبمناسبة هذه الذكرى التقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عددا من المحللين السياسيين والاقتصاديين لتسليط الضوء على ما وصلت اليه المملكة من مكانة عالمية منذ توحيدها في 23 سبتمبر 1932 على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ال سعود وحتى يومنا هذا.

وفي هذا الإطار قال المختص في الدراسات الاستراتيجية والسياسية محمد الحربي "نحن اليوم وفي الذكرى ال94 لليوم الوطني السعودي نمتلك ماضيا تليدا وحاضرا مجيدا ونتطلع الى المستقبل المبهر للمملكة.. هذه الذكرى تعود بنا الى رجال قدموا دماءهم العطرة في سبيل تأسيس الدولة التي ننعم بخيراتها اليوم".

واضاف "اننا اليوم في دولة تعي التحديات العالمية ولها مكانة عالمية ودور دبلوماسي كبير وصوت عالمي مؤثر لحفظ الاستقرار والسلام على مستوى العالم".

وأفاد بأن المملكة باتت ملتقى للمنتديات والقمم العالمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينتظرها الكثير من الفعاليات ومنها كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2034) ومعرض (اكسبو الرياض 2030) وبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027.

وبدوره قال المحلل السياسي مبارك ال عاتي ان المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان تتبوأ مكانة اقتصادية وسياسية عالية اسلاميا واقليميا وعالميا.

وأوضح ان المملكة اليوم من الدول الصانعة للقمم العربية والاسلامية والدولية ولها دور محوري في عقد المفاوضات وقيادة الجولات التفاوضية بين الدول في سبيل انهاء النزاعات.

واضاف ان قدرة المملكة على اقناع العديد من الدول المتنازعة على الدخول في المفاوضات يؤكد صوتها السياسي المؤثر كما ان قدرتها على خلق المواقف السياسية الموحدة دليل على مكانتها الكبيرة.

وأوضح ان هذه المكانة ناتجة عن قوة القرار السعودي الناتج عن وضوح الرؤية وايمانها التام بأهمية السلام والاستقرار العالمي لتحقيق الرخاء للشعوب كافة اضافة الى ايمان المملكة بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وسيادة الدولة الوطنية وحماية حدودها.

ومن الناحية الاقتصادية قال المحلل الاقتصادي فهد بن جمعة إن المملكة بفضل حكمة قيادتها ومع حلول الذكرى ال94 حققت انجازات كبيرة وتطورا ملحوظا وتبوأت مكانة عالمية على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وأضاف ان المملكة تمتلك اكبر اقتصاد في الشرق الاوسط وثاني اكبر احتياط نفطي في العالم اضافة الى انها أكبر بلد مصدر للنفط.

وتابع ان مكانة المملكة تعاظمت مع انطلاق رؤية 2030 في عام 2016 التي ابهرت العالم بأهدافها وانجازاتها غير المسبوقة لاسيما بتحويل اقتصادها من اقتصاد يعتمد على النفط الى اقتصاد متنوع.

وذكر ان هذه الرؤية حققت الكثير من مستهدفاتها وأثمرت عن التصنيف الائتماني للمملكة عند (آيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة مشيرا الى تصريح وزير الاستثمار السعودي الذي اعلن تحقيق 87 بالمئة من مستهدفات رؤية 2030.

وتابع ان "الانجازات المحققة من الرؤية عديدة ففي مجال السياحة تم الوصول الى 100 مليون زائر قبل الوقت المحدد وتم رفع سقف العدد الى 150 مليونا اضافة الى ان ايرادات المملكة غير النفطية وصلت الى 52 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي علاوة على جذب مليارات الاستثمارات وافتتاح مقرات الشركات الكبرى في المملكة".

من جهته قال المحلل الاقتصادي أحمد السالم ان "المكانة الاقتصادية للمملكة معروفة فالمملكة ضمن مجموعة العشرين الاكبر اقتصاديا في العالم".

واضاف انه "رغم امتلاك المملكة ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم فإنها دولة لا تعتمد على النفط فقط بنظر العالم كما كان في السابق بل هي تمتلك التنوع الاقتصادي".

وتابع ان المملكة تعد من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في العالم اليوم وذلك لأنها تعد من الدول الاكثر انضباطا في التعامل الاقتصادي مشيرا الى قدرة المملكة على تجاوز جائحة (كوفيد 19) بمرونة عالية في الوقت التي مازالت بعض الدول تعاني تبعات الأزمة على مختلف القطاعات حتى الان. (النهاية) خ ن ش / ط م ا