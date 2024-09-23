فيفا يشيد بسداسية العين أمام أوكلاند سيتي في كأس القارات

أكد الاتحاد الدولي "فيفا"، أن فريق العين قدم أداءً مميزاً قاده للفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي، في افتتاح كأس القارات للأندية، مساء أمس الأحد، بعد فوزه بنتيجة 6-2 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

وقال "فيفا" في تقرير نشره بموقعه على الإنترنت: "إن البديل المغربي سفيان رحيمي هداف بطولة الأولمبية للرجال 2024، حسم المباراة برأسية قاتلة بعد عرضية متقنة وصلت له من ماتياس سيجوفيا".

وسجل سفيان رحيمي عقب مشاركته بديلاً في الشوط الثاني من اللقاء هدفين، جاء الأول ليعزز به تقدم فريقه 4-2، ثم هدف تأكيد الفوز بالسداسية في الدقيقة 90+4.

وأضاف التقرير أن فريق العين تأهل للمرحلة التالية من كأس القارات للأندية ليواجه الأهلي المصري.

وأشار التقرير إلى أنه بعد تقليص الفريق النيوزلندي الفارق إلى هدف واحد فقط، لجأ المدرب كريسبو إلى مقاعد البدلاء ودخل سفيان رحيمي، الذي منح فريقه فرصة التنافس على لقب كأس فيفا لمنطقة أفريقيا - آسيا - المحيط الهادي.