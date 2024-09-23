Monday, 23 September 2024 01:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيفا يشيد بسداسية العين أمام أوكلاند سيتي في كأس القارات

9/23/2024 5:14:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن فريق العين قدم أداءً مميزاً قاده للفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي، في افتتاح كأس القارات للأندية، مساء أمس الأحد، بعد فوزه بنتيجة 6-2 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

وقال "فيفا" في تقرير نشره بموقعه على الإنترنت: "إن البديل المغربي سفيان رحيمي هداف بطولة كرة القدم الأولمبية للرجال 2024، حسم المباراة برأسية قاتلة بعد عرضية متقنة وصلت له من ماتياس سيجوفيا".

وسجل سفيان رحيمي عقب مشاركته بديلاً في الشوط الثاني من اللقاء هدفين، جاء الأول ليعزز به تقدم فريقه 4-2، ثم هدف تأكيد الفوز بالسداسية في الدقيقة 90+4.

وأضاف التقرير أن فريق العين تأهل للمرحلة التالية من كأس القارات للأندية ليواجه الأهلي المصري.

وأشار التقرير إلى أنه بعد تقليص الفريق النيوزلندي الفارق إلى هدف واحد فقط، لجأ المدرب كريسبو إلى مقاعد البدلاء ودخل سفيان رحيمي، الذي منح فريقه فرصة التنافس على لقب كأس فيفا لمنطقة أفريقيا - آسيا - المحيط الهادي.

MENAFN23092024000110011019ID1108703168

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث