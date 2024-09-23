لبنانيون يتلقون اتصالات هاتفية مصدرها إسرائيل تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقى سكان في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، بينهم مكتب وزير الاعلام، اتصالات الإثنين عبر الهواتف الثابتة مصدرها اسرائيل، يُطلب فيها منهم إخلاء أماكن تواجدهم، وفق الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.
وقالت الوكالة إن الرسائل مصدرها إسرائيل ويطلب فيها من المتلقين "إخلاء أماكن وجودهم سريعا".
وأكد مكتب وزير الاعلام زياد مكاري لوكالة فرانس برس تلقيه اتصالا تمّت خلاله تلاوة "رسالة مسجلة" تضمنت طلب إخلاء المبنى.
وكان الجيش الإسرائيلي دعا السكان في لبنان الى "الابتعاد" عن مواقع حزب الله.
MENAFN23092024000110011019ID1108703166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.