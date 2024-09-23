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لبنانيون يتلقون اتصالات هاتفية مصدرها إسرائيل تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم

9/23/2024 5:14:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى سكان في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، بينهم مكتب وزير الاعلام، اتصالات الإثنين عبر الهواتف الثابتة مصدرها اسرائيل، يُطلب فيها منهم إخلاء أماكن تواجدهم، وفق الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

وقالت الوكالة إن الرسائل مصدرها إسرائيل ويطلب فيها من المتلقين "إخلاء أماكن وجودهم سريعا".

وأكد مكتب وزير الاعلام زياد مكاري لوكالة فرانس برس تلقيه اتصالا تمّت خلاله تلاوة "رسالة مسجلة" تضمنت طلب إخلاء المبنى.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا السكان في لبنان الى "الابتعاد" عن مواقع حزب الله.

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