محمد بن زايد يهنئ أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"،
أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا.
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": "أهنئ
أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة بلاده إلى المزيد من التقدم والاستقرار لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين".
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