محمد بن زايد يهنئ أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"،

أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": "أهنئ

أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة بلاده إلى المزيد من التقدم والاستقرار لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين".