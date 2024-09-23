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حمدان بن محمد: نسأل الله أن يديم عز السعودية ويزيدها رفعةً

9/23/2024 5:14:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": " نبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده أخي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94... نسأل الله أن يديم عز المملكة ويزيدها رفعةً وأن يديم أخوتنا ومحبتنا".

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