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الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 400 صنف

9/23/2024 5:11:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 400 صنف غذائي وغير غذائي اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى مساء يوم السبت 5 تشرين الأول المقبل، بنسب تتراوح بين 6 - 50 بالمئة.


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأحد، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ69 والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع "فيسبوك"، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار العروض والتخفيضات وللمستهلكين في عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط () أو من خلال تطبيق المؤسسة على "أندرويد و "IOS" تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).


وأشار إلى أن التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وأضاف، إن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الأسواق.


كما دعا المواطنين إلى تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية، والخط الساخن 4885843، صفحة المؤسسة على "فيسبوك"، أو التواصل مباشرة مع مدير السوق، أو خدمة الجمهور، أو صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة

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