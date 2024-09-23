البندورة بـ6 قروش في السوق المركزي



وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 20 و35 قرشا، والبطاطا 25 و38 قرشا، والبندورة 6 و15قرشا، والجزر 40 و70 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 20 و50 قرشا، والليمون 30 و60 قرشا، والموز البلدي 50 و70 قرشا.-(بترا)

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